Julia Joung: Saka Go to Biology

Julia Joung, salah siji saka MIT Technology Review's 2023 Innovators Under 35, ngalami lega lan semangat sing anyar nalika nyekseni AI ngalahake salah sawijining pemain Go paling apik ing donya. Sawise ngentekake masa kanak-kanak ing Taiwan kanggo nguwasani game kasebut, Joung mesthi nganggep Go minangka masalah sing ora bisa diatasi. Nanging, dheweke nemokake yen biologi ndadekake tantangan sing luwih gedhe.

Sajrone riset sarjana ing laboratorium neurosains ing Universitas Stanford, Joung ngamati prilaku sing ora biasa ing sel otak sing diarani astrosit. Iki narik kawigaten dheweke lan ndadekake dheweke kepincut karo biologi. Dheweke nerusake perjalanan kanthi gabung ing laboratorium pakar panyuntingan gen Feng Zhang ing Institut Broad ing Cambridge, Massachusetts. Ing kana, dheweke nyelidiki "screening skala genom," nggunakake alat kaya CRISPR kanggo ngowahi saben 20,000 gen ing genom manungsa kanggo ngerti efeke.

Tujuane Joung yaiku kanggo ngetrapake skrining genetik menyang sel otak sing nyata kayata astrosit, sing angel digawe ing laboratorium. Kanthi njelajah pengaruh faktor transkripsi sing beda-beda ing sel induk, dheweke kepengin ngerti kepiye carane nemtokake identitas sel. Survei dheweke ngasilake "atlas" sing nuduhake pengaruh faktor transkripsi individu. Tujuan utama yaiku nduwe kemampuan kanggo ngasilake jinis sel apa wae kanthi cara sing dikontrol, sing bisa digunakake ing tes obat lan kemajuan terapeutik.

Sanajan skala skrining genetik jembar, mbutuhake kolaborasi lan sumber daya sing akeh, Joung tetep setya kanggo maju ing lapangan kasebut. Pakaryan saiki ing Institut Whitehead fokus kanggo mangerteni proses sintesis protein ing sel. Joung didorong dening kemungkinan ambane sing ora ana pungkasan sing ditawakake biologi lan terus ngembangake alat inovatif kanggo mangsuli pitakon dhasar.

Lelampahan Julia Joung saka nguwasani Go kanggo njelajah misteri biologi exemplifies penasaran lan dedikasi kanggo push wates. Nalika dheweke nyilem luwih jero babagan kerumitan penyelidikan ilmiah, pakaryane janji bakal nemokake wawasan anyar sing bisa mbentuk masa depan kedokteran lan teknologi.

Sumber: MIT Technology Review