Nganggep maneh Tujuan 10,000 Langkah: Riset Anyar babagan Jumlah Langkah lan Kesehatan

By

Setaun kepungkur, meja Well + Being ing The Washington Post miwiti misi kanggo menehi saran adhedhasar ilmu kanggo kesehatan sing optimal. Kanthi fokus ing nurturing awak, pikiran, lan sesambetan, mejo wis ngarahke kanggo nguatake maca ing nggawe pilihan informed babagan kesehatan. Minangka prayaan tonggak sejarah iki, pilihan saran sing paling apik kanggo urip kanthi apik saben dina wis dipilih.

Salah sawijining saran kasebut nantang gagasan yen 10,000 langkah saben dina minangka standar emas kanggo aktivitas fisik. Gretchen Reynolds, kolumnis ing mburi "Your Move," nyaranake manawa ora ana sing magis babagan nomer tartamtu iki. Panaliten anyar nuduhake manawa kanggo individu ing umur 60 taun, keuntungan paling gedhe bisa dipikolehi kanthi jumlah langkah saben dina saka 8,000 nganti 10,000. Kanggo sing umure luwih saka 60, ambange rada luwih murah, kanthi titik manis kanggo nyuda risiko kematian mudhun ing antarane 6,000 lan 8,000 langkah.

Ing cahya saka wahyu iki, Well+Being nawakake pitung tips kanggo langkah counters. Tip iki tujuane kanggo mbantu individu nglacak langkah kanthi efektif lan nggabungake kegiatan fisik sing luwih akeh ing saben dinane. Saran kalebu nyetel gol sing bisa ditindakake, nambah jumlah langkah kanthi bertahap, lan nggunakake teknologi kayata pedometer utawa pelacak fitness. Kanthi ngetutake rekomendasi kasebut, individu bisa ngoptimalake kesejahteraan fisik tanpa rumangsa kepunjulen karo target jumlah langkah sing dhuwur.

Penting kanggo elinga yen kesejahteraan kalebu luwih saka kesehatan fisik. Kanthi menehi prioritas kesehatan sing holistik lan nggawe pilihan sing tepat adhedhasar bukti ilmiah, individu bisa urip kanthi kepenak lan seimbang. Meja Well+Being ing The Washington Post terus nyedhiyakake artikel lan saran kanggo ndhukung para pamaca supaya bisa nggayuh tujuan kasebut.

Source:

The Washington Post - Well+Being Desk