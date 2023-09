Kapak Tangan Loro Legendaris Anyar teka ing World of Warcraft Dragonflight ing Patch 10.2

By

Blizzard Entertainment wis ngonfirmasi introduksi senjata legendaris anyar ing Patch 10.2 World of Warcraft Dragonflight sing bakal teka. Rincian paling anyar nuduhake manawa gaman legendaris iki bakal dadi kapak tangan loro, mbukak kanggo kabeh karakter sing bisa nglengkapi gaman kasebut, ora preduli saka kelase. Iki minangka budhal saka senjata legendaris pisanan Dragonflight, Nasz'uro, Warisan Unbound, sing duwe watesan khusus kelas. Kapak legendaris sing anyar bakal dadi sing pertama wiwit ekspansi Wrath of the Lich King ing taun 2009.

Taylor Sanders, desainer pertemuan WoW, nyatakake ing wawancara yen dheweke wis nganggep umpan balik pemain lan ngupayakake manawa akuisisi barang langka lan tetes ora ngganggu. Dheweke pengin barang kasebut rumangsa entuk lan nyenengake nalika dipikolehi. Tujuane kanggo ngatasi masalah para pemain sing rumangsa manawa spek lan kelas tartamtu duwe kauntungan amarga barang langka tartamtu. Kanthi ngenalake gaman legendaris sing bisa diakses ing pirang-pirang kelas kayata Paladins, Death Knights, lan Warriors, para pangembang ngarep-arep bisa nyuda tekanan sing dirasakake para pemain nalika kelas kasebut duweni potensi kalah karo liyane kanthi peralatan sing luwih apik.

Nalisir pangarepan, senjata legendaris ing Patch 10.2 ora Druid-fokus, minangka akeh pemain diantisipasi. Nanging, bakal ana hubungane karo crita lan karakter Fyrakk, sing menehi makna marang narasi Guardians of the Dream. Iku Highly kamungkinan sing legendaris loro-nyerahke kapak bakal gulung gropyokan saka Fyrakk, sing bakal dadi boss final ing gropyokan mbesuk disebut Amirdrassil.

Kanthi Patch 10.2 diluncurake ing pungkasan taun iki, para pemain bisa ngarep-arep maju lan nggarap kapak tangan loro legendaris sing diantisipasi banget iki. Iku nuduhake prasetya Blizzard kanggo nambah pengalaman World of Warcraft, nggawe luwih imbang lan maringi hadiah kanggo kabeh pemain kanggo seneng.

