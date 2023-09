SpaceX ngluncurake 21 Satelit Starlink kanggo Ngembangake Layanan Internet

SpaceX kasil ngluncurake kumpulan satelit liyane kanggo layanan internet Starlink saka Vandenberg Space Force Base ing California. Misi kasebut, dikenal minangka Starlink Group 7-2, nyebarake 21 satelit Starlink generasi kapindho menyang orbit. Satelit kasebut, sing diarani V2 Mini, minangka versi kondensasi saka satelit V2 Starlink ukuran lengkap sing direncanakake kanggo diluncurake ing mangsa ngarep nggunakake kendaraan Starship sing bisa digunakake maneh SpaceX.

Roket Falcon 9 munggah ing lintasan sisih kidul, kanthi tahap pisanan ditembak kira-kira rong setengah menit sadurunge tahap kapindho njupuk alih. Booster tahap pisanan, sing nggawe penerbangan kaping 11, kasil ndharat ing kapal drone 'Of Course I still Love You' sing dumunung ing pesisir Baja California.

Tahap kapindho rampung ngobong pisanan kanggo tekan orbit parkir dhisikan lan bakal pesisir kira-kira 45 menit sadurunge tembak kaping pindho kanggo nggayuh orbit sing dituju. Penyebaran 21 satelit kasebut dijadwalake kedadeyan kira-kira siji jam rong menit sawise diluncurake.

Peluncuran iki ndadekake gunggung satelit Starlink sing diluncurake SpaceX dadi 5,070, miturut Jonathan McDowell, astronom ing Pusat Astrofisika Harvard-Smithsonian. SpaceX wis nglaporake luwih saka 1.5 yuta pelanggan Starlink, kanthi layanan internet kasedhiya ing luwih saka 60 negara.

Kanthi saben peluncuran Starlink, SpaceX duwe tujuan kanggo nggedhekake jangkoan broadband global lan nyedhiyakake akses internet kanthi kacepetan dhuwur menyang wilayah sing adoh. Penyebaran satelit kasebut ndadekake kita luwih cedhak kanggo nggayuh tujuan kasebut.

