Carane Rampungake Night Elf Heritage Quest Line ing World of Warcraft

Garis pencarian Warisan Night Elf ing World of Warcraft nawakake pemain kesempatan kanggo entuk waja khusus. Nanging, siji nggoleki khusus, "Stepping into the Shadows," wis nyebabake kebingungan lan frustasi kanggo para pemain. Mangkene pandhuan babagan carane ngrampungake nggoleki iki lan nerusake garis pencarian Warisan Night Elf.

Ing "Stepping into the Shadows," pemain kudu mateni enem Felflame Braziers lan "nemokake apa sing ana ing jero Shadow Hold." Sasaran utama saka nggoleki iki kanggo ngiringan Maiev Shadowsong liwat Shadow Hold. Wigati dimangerteni manawa Maiev mlaku kanthi alon-alon, lan para pemain kudu tetep ana ing sisihane sajrone kabeh nggoleki.

Sajrone ngiringan, pemain kudu tetep ing kubah biru sing ngubengi Maiev. Ninggalake kubah bakal nyebabake Maiev scolding pemain lan mandheg sawetara wektu nganti dheweke bali. Yen pemain ninggalake kubah kanggo wektu lengkap, padha kudu ninggalake nggoleki lan miwiti maneh.

Nalika pemain ngliwati Shadow Hold karo Maiev, dheweke uga kudu mateni Felflame Braziers ijo sing dituduhake ing dalan. Sawise enem brazier wis dipateni lan pemain tekan ngisor Shadow Hold, padha bakal nampa kredit kanggo ngrampungake nggoleki.

Iku penting kanggo Wigati sing pemain ora bisa matèni Orc Warlock jenenge Cultist Nethus, sing dumunung ing ngisor Shadow Hold, sadurunge ngiringan Maiev kabeh mudhun. Pemain kudu tetep ing sisih Maiev nganti tekan Cultist Nethus.

Yen pemain salah ngalahake Cultist Nethus sadurunge ngrampungake pengiring, dheweke kudu ninggalake pencarian lan miwiti maneh. Nanging, sawise "Stepping into the Shadows" kasil rampung, liyane saka chain nggoleki kasusun utamané saka cinematics lan dislametaké gampang.

Ngrampungake baris nggoleki Warisan Night Elf bisa dadi tantangan, nanging kanthi pandhuan iki, pemain bakal bisa navigasi liwat "Stepping into the Shadows" lan nerusake perjalanan kanggo entuk waja Warisan Night Elf.

