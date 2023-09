By

Ahli astronomi Brian May, sing paling misuwur minangka pemain gitar utama kanggo band rock legendaris Queen, wis menehi kontribusi sing signifikan kanggo misi OSIRIS-REx NASA. May, sing duwe gelar doktor ing astrofisika, wis melu ing pemetaan asteroid Bennu, kang misi disetel kanggo njupuk sampel saka.

Kolaborasi Mei karo NASA diwiwiti ing 2015 nalika dheweke kerja ing misi New Horizons, sing ngirim pesawat ruang angkasa kanggo mabur dening Pluto. Dhèwèké nyiptakaké gambar stereo Pluto kanthi kualitas dhuwur sing sepisanan, nuduhaké bakaté ora mung dadi musisi rock nanging uga minangka ahli astrofisika.

Kanggo misi OSIRIS-REx, May makarya bebarengan karo ilmuwan Claudia Manzoni kanggo nggawe gambar 3D nyata misi antariksa. Nggunakake gambar kasebut, May mbantu peta Bennu lan nemokake zona kebangkrutan sing aman kanggo probe sing bakal ngumpulake sampel asteroid. Keahlian lan pendekatan inovatif dheweke kesengsem direktur misi Dante Lauretta, sing diterangake stereos May minangka "alat gedhe" sing dibantu ing panelusuran kanggo situs kebangkrutan cocok.

Dedikasi May kanggo ilmu lan eksplorasi ruang angkasa katon ing keterlibatan karo proyek NASA. Semangat kanggo astronomi mimpin dheweke kanggo nggayuh gelar doktor ing astrofisika, lan dheweke terus menehi kontribusi ing lapangan nalika uga menehi kontribusi sing langgeng ing jagad musik minangka penulis lagu kanggo Ratu.

Pendaratan kapsul sampel OSIRIS-REx ing gurun Utah tanggal 24 September bakal menehi tandha tonggak penting ing misi NASA kanggo nggawa conto asteroid bali menyang Bumi. Kontribusi Brian May kanggo misi kasebut nyoroti persimpangan musik lan ilmu pengetahuan sing unik, nuduhake bakat lan minat sing beda-beda saka individu ing upaya ngluwihi bidang keahliane.

