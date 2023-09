Ngowahi Udara Panas dadi Banyu Ngombé: Terobosan Anyar ing Panen Banyu

By

Peneliti ing Universitas Texas ing Austin wis nggawe kemajuan sing signifikan ing upaya nggawe solusi kanggo kekurangan banyu. Ing riset paling anyar, diterbitake ing Proceedings of the National Academy of Sciences, dheweke wis ngembangake hidrogel sing direkayasa kanthi molekul sing bisa ngekstrak banyu ngombe sing resik saka hawa panas mung nggunakake energi solar.

Hidrogel ngidini banyu bisa diekstrak kanthi cepet lan efisien saka atmosfer, sanajan ing suhu nganti 104 derajat Fahrenheit, saengga cocok kanggo wilayah sing ngalami panas keluwihan lan akses winates kanggo banyu resik. Kanthi teknologi iki, individu bakal bisa njupuk banyu mung kanthi nyelehake piranti ing njaba, tanpa mbutuhake konsumsi energi tambahan.

Hidrogel bisa ngasilake antara 3.5 lan 7 kilogram banyu saben kilogram bahan gel, gumantung saka tingkat kelembapan. Sing mbedakake riset iki yaiku kemampuan adaptasi hidrogel dadi mikrogel, sing ningkatake kacepetan lan efisiensi panangkepan lan pelepasan banyu. Kanthi ngowahi hidrogel dadi partikel ukuran mikro, peneliti wis ngembangake sorben sing efisien banget sing bisa nambah produksi banyu kanthi nyata liwat pirang-pirang siklus saben dina.

Nggedhekake teknologi minangka langkah penting sabanjure. Para peneliti arep ngowahi temuan kasebut dadi solusi portabel sing murah lan murah kanggo nggawe banyu ngombe sing resik sing bisa digunakake ing saindenging jagad. Perkembangan iki bisa dadi owah-owahan urip kanggo populasi sing ora duwe akses dhasar kanggo banyu resik, kayata ing Ethiopia, ing ngendi meh 60% populasi ngadhepi tantangan iki.

Rencana masa depan kanggo teknologi kasebut kalebu ngoptimalake teknik mikrogel kanggo nambah efisiensi. Peneliti uga njelajah panggunaan bahan organik kanggo nyuda biaya produksi. Nanging, tantangan tetep ing skala produksi sorben lan njamin kekiatan produk. Kajaba iku, ana upaya kanggo nggawe versi portabel piranti kanggo macem-macem skenario aplikasi.

Terobosan iki duweni potensi kanggo menehi suar pangarep-arep kanggo wilayah sing kena kekurangan banyu. Kemampuan kanggo ngowahi udhara panas dadi banyu ngombe nggunakake energi solar ndadekke kita siji langkah nyedhaki solusi sustainable sing bisa ngenthengake masalah kekurangan banyu ing donya.

