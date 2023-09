WoW Dragonflight Mangsa Tiga: Dungeon Anyar Dibukak kanggo Kolam Mythic + Dungeon

Mangsa katelu World of Warcraft Dragonflight sing bakal teka njanjeni petualangan anyar sing nyenengake kanggo para pemain, utamane ing kolam penjara Mythic +. Ing tetep karo tradisi nggawa bali guo klasik saka ekspansi kepungkur, mangsa telung pirso Uploaded sumilir saka guo, karo ora mbaleni saka Dragonflight utawa ekspansi sadurungé. Kanggo pisanan ing ekspansi iki, guo anyar sing dirilis ing Dragonflight uga bakal kalebu ing kolam Mythic +, menehi pemain kesempatan kanggo njelajah Dawn of the Infinite sing nyenengake.

Dawn of the Infinite, megadungeon anyar, dipérang dadi rong swiwi ing Mythic + kangelan, saben nampilake papat panggedhe. Saliyane tambahan sing nyenengake iki, enem penjara liyane sing gabung karo campuran kasebut. Iki kalebu favorit sekolah lawas kaya Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom, lan Throne of the Tides.

Musim telu nuduhake komitmen Blizzard kanggo nggabungake unsur-unsur tematik saka tembelan sing isih ana menyang penjara Mythic +. Guo kaya Darkheart Thicket lan The Everbloom selaras karo sifat Druidic Patch 10.2, nggawe pilihan sing immersive. Sambungan lore saka Darkheart Thicket menyang Emerald Dream lan pertandhingan tematik sing kuat saka Neltharion's Lair ing musim loro nyorot dedikasi Blizzard kanggo njaga pengalaman gamelan sing nyenengake.

Ing babagan perwakilan, ekspansi Pertempuran Azeroth lan Legion dadi sorotan kanthi rong penjara saben. Nanging, ora ana dungeon saka ekspansi Mists of Pandaria terus kanggo musim kapindho berturut-turut. Nalika Cataclysm ngasilake kanthi tambahan Throne of the Tides, para pemain durung bisa ndeleng penjara Mythic + saka telung versi pisanan game: Klasik, Perang Salib Kobong, lan Wrath of the Lich King.

Sanajan tanggal rilis sing tepat kanggo Dragonflight musim telu durung diumumake, para pemain bisa ngantisipasi tekane ing kuartal kaping papat 2023, nggawa tantangan lan petualangan anyar sing nyenengake.

Definisi:

Mythic +: A mode tantangan ing World of Warcraft dungeons sing mundhak kangelan lan ganjaran, nyediakake luwih dinamis lan nuntut ketemu saka guo basa.

Dawn of the Infinite: A "megadungeon" anyar ing World of Warcraft kang Dragonflight expansion, dipérang dadi rong swiwi karo papat panggedhe saben ing Mythic + kangelan.

Unsur tematik: Unsur narasi, estetis, utawa gamelan sing selaras karo tema utawa crita saka ekspansi utawa tembelan.

Emerald Dream: A dunyo khusus ing World of Warcraft lore, makili kaendahan gembur lan untamed alam.

sumber:

Babagan Author: Michael Kelly

Sumber Artikel: World of Warcraft Dragonflight Season Three Mythic+ Dungeon Pool Fitur Ora Ana Ulang, Dungeon Anyar saka Ekspansi