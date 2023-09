Nganyari Fortnite 26.10: Jadwal Downtime lan Spekulasi Babagan Konten Anyar

Pangembang Fortnite, Epic Games, wis ngumumake manawa game kasebut bakal ora kasedhiya kanggo nganyari 26.10. Nganyari iki bakal ditrapake kanggo macem-macem platform kalebu PS5, PS4, konsol Xbox, Nintendo Ngalih, Android, lan PC. Pemain bisa nyana nganyari kasedhiya kanggo download ing esuk 12 September.

Kanthi nganyari, pangguna kudu ngantisipasi periode downtime server. Iki tegese Fortnite bakal sementara ora bisa diputer sajrone sawetara jam. Kanggo informasi rinci babagan kapan sampeyan bisa mlebu maneh ing game, iki jadwal downtime server 26.10:

– Downtime disetel kanggo miwiti ing 4 AM ET, Akibate mateni Matchmaking sedhela sadurunge.

- Kanggo penggemar Inggris, wektu offline lengkap bakal diwiwiti ing 9 AM BST nalika matchmaking bakal dipateni ing 8.30 AM BST.

Nalika Epic Games durung nyatakake kanthi jelas kapan downtime bakal rampung, pangopènan biasane mbutuhake sawetara jam. Mula, Fortnite kudu bali online paling anyar jam 11 AM BST.

Pengumuman nganyari iki wis nyebabake spekulasi ing antarane para penggemar babagan konten anyar sing bakal kalebu ing nganyari 26.10. Sawetara penggemar nganggep manawa, kanthi peluncuran akses awal Mortal Kombat 1, Sub Zero saka waralaba bisa dadi karakter sing bisa dimainake ing Fortnite.

Kajaba iku, Epic Games samesthine bakal ngenalake item utawa gaman anyar, uga Augment anyar. Toko item uga bakal nampa kulit anyar kanggo pemain kanggo entuk lan nambah pengalaman game.

Saliyane tambahan anyar iki, Epic Games bakal ngatasi kewan omo sing umum lan gangguan game wiwit wiwitan musim anyar, luwih nyegerake game kasebut kanggo nyenengake kanthi optimal.

Sumber: Pengumuman Twitter Epic Games