Penerbit Aniplex wis ngumumake game gaya game papan anyar kanthi judhul Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! kanggo Nintendo Ngalih. Diset kanggo dirilis ing 2024, game iki adhedhasar anime lan manga seri Demon Slayer sing populer banget. Nanging, saiki mung kasedhiya ing Jepang.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! nderek adaptasi video game pisanan franchise, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, sing diluncurake ing 2021 lan teka ing Nintendo Switch ing 2022. Nalika rincian babagan Mezase! Saikyou Taishi! saiki diwatesi, trailer woro-woro lan situs web Demon Slayer resmi nawakake sekilas babagan apa sing bisa diarepake para pemain.

Ora kaya adaptasi game gelut sadurunge, Mezase! Saikyou Taishi! katon luwih fokus ing pengalaman kaya game papan, sing bisa dadi inspirasi saka seri Partai Mario sing populer. Sanajan mekanika game tartamtu durung dicethakaké, para penggemar Demon Slayer bisa ngantisipasi pengalaman sing immersive lan nyenengake sing padha karo game gelut sing ditampa kanthi apik.

Nalika rilis kulon durung dikonfirmasi, ana pangarep-arep yen para penggemar ing njaba Jepang uga bakal entuk kesempatan kanggo nikmati Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi!. Penggemar Demon Slayer uga bisa nuduhake kasenengan lan nunggu game kasebut ing komentar.

