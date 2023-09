Model iPhone Pro Anyar Apple: Rega lan Nganyarke

By

Apple disetel kanggo mbukak model iPhone Pro anyar ing acara peluncuran bengi iki, lan nalika ana akeh bocor lan laporan sing mbukak telpon sing bakal teka, siji misteri tetep: rega. Gosip nuduhake manawa bakal ana kenaikan rega kanggo model sing didol ing AS, nanging kepiye rega ing India?

Ing AS, seri iPhone 14 diwiwiti kanthi $ 799, dene model dhasar kanggo para panuku India disetel ing Rs 79,900. Dikarepake yen rega kanggo model non-Pro bakal tetep padha karo taun kepungkur. Nanging, kanggo iPhone 15 Plus, rega Rs 89,900 diantisipasi.

Saiki, ayo ngomong babagan model Pro. IPhone 15 Pro samesthine bakal entuk rega $ 100, sing bisa diwiwiti $ 1099 ing AS. Ing India, bisa uga ana paling ora Rs 10,000 dibandhingake model taun kepungkur. Kanggo iPhone 15 Pro Max, bisa uga mundhak rega sing luwih gedhe, bisa uga ndharat ing $ 1299 ing AS, kanthi para panuku India nyekseni kenaikan sing signifikan saka taun sadurunge.

Model iPhone 15 standar bakal weruh sawetara upgrade sing signifikan. Kedudukan sing akrab bakal diganti karo Pulo Dinamis, ngembangake real estate layar lan nyuda bezel. Kamera utama dikabarake bakal dianyari saka 12 MP dadi 48 MP, lan piranti kasebut bakal didhukung dening chipset A16 Bionic. Kajaba iku, model non-Pro lan Pro samesthine bakal nggunakake port USB Type-C, ngganti kabel Lightning.

Model Pro bakal nampilake pigura titanium, ngganti baja tahan karat, lan bobote luwih entheng. IPhone 15 Pro Max bakal ngenalake lensa periskop sing nawakake zoom optik 5x-6x. Kaloro model Pro uga bakal ngalih menyang port USB Type-C.

Wigati dimangerteni manawa prakiraan kenaikan rega kasebut adhedhasar gosip, mula kudu digatekake kanthi skeptis.

