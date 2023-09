Acara Apple 2023: Kabeh Sampeyan Kudu Ngerti

Acara Apple 2023 sing diantisipasi banget, kanthi irah-irahan "Wanderlust," disetel kanggo njupuk Panggonan ing September 12th, 2023, ing 10:00 AM PT. Acara iki bakal nampilake macem-macem produk anyar, kalebu iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9, lan liya-liyane. Akeh wong sing ngenteni rilis piranti anyar kasebut, utamane iPhone 15 Ultra, sing dikabarake bakal katon.

Acara Apple 2023 bakal kasedhiya kanggo streaming langsung ing Apple TV lan Apple.com, ngidini pamirsa tetep nganyari babagan pengumuman produk paling anyar. Wektu kanggo acara bakal beda-beda gumantung ing negara. Sawise produk diluncurake, pre-booking bakal kasedhiya, lan pangiriman bisa diarepake sajrone sawetara dina.

Barisan produk kanggo Acara Apple 2023 kalebu iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra utawa Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, lan liya-liyane. Piranti kasebut nawakake macem-macem fitur lan dandan sing mesthi bakal nyenengake para penggemar teknologi.

Timing negara kanggo Acara Apple 2023 kaya ing ngisor iki: AS (10:00 AM PT), Eropa (10:00 AM PT), India (10:30 PM IST), Australia (10:00 AM PT), Kanada (10:00 PT), UK (10:00 PT), UAE (10:00 PT), Rusia (10:00 PT), lan China (10:00 PT).

Peluncuran iPhone 15 ing Acara Apple 2023 samesthine bakal dadi sorotan. IPhone 15 bakal kasedhiya ing macem-macem varian, kayata iPhone 15 Pro lan Pro Max, sing cocog karo pilihan pangguna sing beda. Rega peluncuran kanggo iPhone 15 dikabarake udakara Rs 80,000, dadi piranti sing paling dhuwur.

Kajaba iku, Acara Apple bakal ngenalake Apple Watch Series 9, sing nampilake sistem operasi sing dianyari sing diarani WatchOS 10. Pangguna bisa nyana sawetara fitur anyar lan dandan ing iterasi Apple Watch paling anyar iki.

Kanggo nonton acara Apple 2023 langsung, pamirso bisa ngunjungi apple.com utawa ngakses acara kasebut liwat Apple TV utawa aplikasi YouTube. Platform kasebut menehi kesempatan kanggo nyekseni acara kasebut nalika mbukak, menehi tampilan langsung babagan produk lan pengumuman paling anyar.

Kesimpulane, Acara Apple 2023 diantisipasi banget, njanjeni piranti lan fitur anyar sing nyenengake. Penggemar teknologi ing saindenging jagad ngenteni acara kasebut, dadi kudu ditonton kanggo para penggemar lan konsumen Apple.

sumber:

-Apple.com