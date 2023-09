Apple Arcade: Pandhuan Komprehensif kanggo Game sing Kasedhiya lan Rilis Paling Anyar

By

Apple Arcade, layanan game basis langganan saka Apple, wis cepet berkembang perpustakaan game wiwit diluncurake. Kanthi meh 100 judhul ing wiwitan lan saiki luwih saka 200 game kasedhiya, Apple Arcade nawakake macem-macem pilihan game kanggo iPhone, iPad, iPod touch, Mac, lan Apple TV.

Kanggo njelajah lan ndownload game paling anyar, pangguna bisa pindhah menyang tab Arcade ing App Store, gulung mudhun menyang ngisor, banjur pilih "Deleng Kabeh Game." Rilis paling anyar biasane kadhaptar ing sisih ndhuwur kaca.

Rilis paling anyar ing Apple Arcade yaiku My Talking Angela 2+, game pet virtual populer saka pencipta franchise My Talking Tom. Ing game iki, pemain mbantu Angela, kucing modis, tetep sibuk ing omah kutha gedhe kanthi kegiatan kaya nari, baking, lan seni bela dhiri.

Tambahan anyar liyane Samba de Amigo: Party-To-Go, game irama sing Originally dibukak ing arcades ing 1999. Pemain bisa goyangake karo maracas lan alur kanggo 40 lagu hit saka macem-macem aliran, kalebu trek saka artis kaya Lady Gaga lan PSY.

wates. punika game cocog handcrafted karo gerakane winates sing tantangan pemain kanggo mikir strategis lan nggawe cocog pinter. Menek leaderboards, mbukak kunci kothak khusus lan daya-ups, lan njelajah tema beda ing Mode Klasik utawa ilang ing musik karo Mode Tempo.

Kingdoms: Merge & Build nawakake gabungan unik saka gameplay gabungan-2 lan mekanika bangunan kerajaan. Pemain kudu mbantu Pangeran Edward lan kanca-kancane mulihake kerajaan sing wis dirusak dening kekuwatan gaib sing misterius. Miwiti petualangan magis sing diisi pencarian lan bongkar misteri ing mburi kejatuhan kerajaan.

Iki mung sawetara conto game sing kasedhiya ing Apple Arcade. Judhul liyane kalebu Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon, lan Bold Moves+.

Wigati dicathet yen Apple Arcade kompatibel karo pengontrol nirkabel PS5 lan Xbox, ngidini para pemain seneng game kasebut kanthi pengontrol sing disenengi.

Apple Arcade terus nambah game anyar kanthi rutin, kanthi nganyari lan rilis sing direncanakake kanggo sawetara wulan sing bakal teka. September mung samesthine kanggo ndeleng 40+ nganyari game lan telung rilis anyar.

Seneng macem-macem game kasedhiya ing Apple Arcade lan nyilem menyang donya macem game ing piranti Apple.

