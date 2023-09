Valve Ngerayakake Ulang Tahun kaping 20 saka Akun Panganggo Paling Lawas Steam kanthi Lencana Khusus

Valve, sing nggawe Steam, mengeti ulang tahun kaping 20 saka sawetara akun pangguna paling tuwa ing platform kasebut kanthi menehi lencana digital khusus. Lencana kasebut nampilake skema warna Steam asli lan wis nyebabake gelombang nostalgia ing antarane pemain, miturut IGN.

Steam, etalase game PC digital paling gedhe ing saindenging jagad, pisanan mbukak lawang kanggo para pemain ing September 2003. Iku kanthi cepet entuk popularitas, kanthi salah siji sing paling wiwitan yaiku game "Counter-Strike." Apike, sawetara akun awal sing gabung karo platform kasebut isih aktif saiki, lan pangguna wis nuduhake kenangan nalika wiwitan.

Valve terus berkembang Steam sajrone pirang-pirang taun, ngembangake layanan lan penawarane. Bubar, perusahaan kasebut malah ngupayakake pangembangan hardware kanthi ngumumake Steam Deck. Piranti game portabel iki nandhani tonggak sejarah sing nyenengake ing perjalanan platform kasebut.

Ing wulan Januari, Steam entuk tonggak sejarah sing signifikan, kanthi rekor 10 yuta pemain sing melu game ing platform kasebut bebarengan. Iki nggambarake daya tarik platform lan komunitas pemain PC sing terus berkembang sing milih Steam minangka tujuan game sing disenengi.

Antarane game paling populer ing Steam saiki yaiku "Counter-Strike: Global Offensive" Valve, sing nduwe meh yuta pemain saben dina, uga "Dota 2," "PUBG: Battlegrounds" dening Tencent Holdings ADR, "Call of Duty: Modern Warfare 2" dening Activision Blizzard Inc, "Lost Ark" dening Amazon.com Inc, "FIFA 23" dening Electronic Arts Inc, lan "Apex Legends" dening Respawn.

Lencana digital khusus sing dianugerahi kanggo akun Steam paling tuwa dadi pangeling babagan sejarah sugih platform lan pengaruhe sing langgeng ing industri game.

Kredit gambar: Casimiro PT ing Shutterstock.

sumber:

- IGN

- Poligon