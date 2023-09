Zoom Nimbulake Keprigelan karo Regulator Babagan Perilaku Antikompetisi Microsoft

By

Zoom Video Communications Inc. dikabarake ketemu karo regulator saka AS, Uni Eropa, lan yurisdiksi liyane kanggo nyatakake keprihatinan babagan tumindak antikompetitif Microsoft Corp. Produsen piranti lunak komunikasi wis melu Komisi Perdagangan Federal AS (FTC), uga para penegak kompetisi saka EU, Inggris, lan Jerman sajrone taun kepungkur.

Keprigelan utama Zoom babagan pilihan Microsoft kanggo piranti lunak konferensi video Teams liwat bundling rega lan desain produk. Microsoft wis ngadhepi pengawasan saka pengawas kompetisi Uni Eropa, sing nyelidiki apa sing naleni Tim menyang produk bisnis nglanggar aturan antitrust. Penyelidikan kasebut dijaluk keluhan saka platform olahpesen Salesforce Inc., Slack.

Kantor Cartel Federal Jerman uga wis mbukak investigasi menyang Microsoft, khusus nggoleki bundling OneDrive lan Teams karo piranti lunak produktivitas liyane perusahaan. Kajaba iku, panguwasa AS lan Inggris wis miwiti pitakon babagan layanan awan, ing ngendi Microsoft Azure minangka pemain utama.

Nalika Zoom sadurunge ngindhari masalah kasebut, CEO Eric Yuan bubar ujar manawa FTC kudu mriksa praktik bundling Microsoft lan njamin keadilan. Nanging, Zoom lan Microsoft nolak menehi komentar luwih lanjut babagan perkara kasebut.

Keterlibatan Zoom karo regulator teka ing wektu sing angel kanggo perusahaan, amarga ngupaya njaga pertumbuhan penjualan sawise ekspansi cepet sing dialami nalika pandemi. Kanggo macem-macem penawaran, Zoom wis nggedhekake suite layanan kanggo bisnis, kalebu telpon adhedhasar internet, pusat kontak, jadwal, lan asisten intelijen buatan.

Kesimpulane, Zoom wis njupuk langkah-langkah kanggo ngunggahake keprihatinan babagan tumindak antikompetitif Microsoft karo badan pangaturan. Asil saka diskusi kasebut lan investigasi sing ditindakake dening panguwasa bakal nemtokake lanskap masa depan pasar videoconferencing lan layanan awan.

