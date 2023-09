Zoom Nimbulake Keprigelan Antitrust Babagan Prilaku Microsoft

By

Zoom Video Communications Inc. wis nyatakake keprihatinan babagan tumindak antikompetitif sing diduga dening Microsoft Corp. ing rapat karo regulator saka AS, Uni Eropa, lan yurisdiksi liyane. Miturut wong sing ngerti babagan perkara kasebut, Zoom wis nganakake diskusi karo Komisi Perdagangan Federal AS uga para penegak kompetisi saka EU, Inggris, lan Jerman sajrone taun kepungkur.

Salah sawijining keprihatinan utama Zoom yaiku Microsoft ngutamakake piranti lunak konferensi video Teams liwat bundling rega lan desain produk. Perusahaan kasebut ujar manawa prilaku iki menehi keuntungan sing ora adil marang Microsoft ing pasar. Microsoft wis ditliti dening pengawas kompetisi EU, sing nyelidiki apa ikatan Tim karo Microsoft 365 lan Office 365 nglanggar aturan antitrust.

Nanggepi complaint digawe dening Slack telung taun kepungkur, Microsoft bubar announced sing bakal unbundle Tim ing Eropah wiwit 1. Oktober Kantor Cartel Federal Jerman uga dibukak penyelidikan menyang Microsoft ing Maret kanggo neliti laku bundling lan prilaku anticompetitive potensial.

Panguwasa ing AS lan Inggris uga wis miwiti pitakon babagan layanan awan, wilayah ing ngendi Microsoft Azure dadi pemain utama. Penyelidikan iki tujuane kanggo nemtokake manawa praktik tartamtu dening Microsoft, Amazon.com Inc., lan Alphabet Inc. mbatesi inovasi ing industri kasebut.

Sanajan Teams minangka pesaing utama Zoom, perusahaan kasebut ora ngrembug babagan masalah kasebut kanthi umum nganti saiki. Sajrone Konferensi Communacopia lan Teknologi Goldman Sachs, CEO Zoom Eric Yuan ngajak FTC supaya mriksa praktik bundling Microsoft lan nandheske pentinge keadilan ing kompetisi.

Nalika Zoom terus nggedhekake suite layanan kanggo bisnis ngluwihi konferensi video, dheweke ngupaya ngatasi masalah antitrust lan njamin kompetisi sing adil ing pasar.

