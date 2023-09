Microsoft bakal dadi tuan rumah Xbox Digital Broadcast ing Tokyo Game Show 2023

By

Microsoft wis ngumumake bakal dadi tuan rumah Xbox Digital Broadcast ing Tokyo Game Show 2023 sing bakal teka. Siaran kasebut bakal ditindakake ing September 21 ing 2:00 am PT / 5:00 am ET / 18:00 JST.

Sajrone siaran kasebut, Microsoft bakal nyedhiyakake nganyari kemajuan babagan game saka Xbox Game Studios lan Bethesda Softworks. Kajaba iku, dheweke bakal nampilake koleksi game sing macem-macem sing digawe dening pangembang utamane ing Jepang lan Asia. Acara kasebut uga bakal kalebu pengumuman game anyar sing bakal teka ing Xbox Game Pass.

Siaran Digital Xbox bakal bisa diakses liwat macem-macem platform. Pamirsa bisa nonton siaran kasebut ing saluran resmi Tokyo Game Show YouTube, uga milih saluran sosial Xbox. Siaran kasebut bakal kasedhiya ing pirang-pirang basa, kalebu Inggris, Jepang, Korea, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Melayu, Thai, Vietnam, Indonesia, Prancis, Jerman, lan Spanyol Castilian.

Acara iki menehi kesempatan sing nyenengake kanggo para pemain lan penggemar Xbox kanggo entuk update lan pengumuman paling anyar babagan game sing bakal teka. Iki uga nyoroti komitmen Microsoft menyang pasar game Jepang lan Asia, nuduhake bakat lan kreatifitas wilayah kasebut.

Tokyo Game Show minangka pameran game taunan sing dianakake ing Jepang, nampilake perkembangan paling anyar ing industri game. Iki minangka platform kanggo pangembang game, perusahaan hardware, lan penggemar game supaya bisa bebarengan lan ngrameke jagad game.

