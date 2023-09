World of Warcraft ngumumake Wali saka Dream Patch

By

World of Warcraft wis ngumumake patch mbesuk sing diantisipasi, Guardian of the Dream, sing bakal ngenalake konten anyar sing nyenengake kanggo para pemain. Patch utama iki bakal nampilake zona anyar, serangan sing tantangan, lan kolam Mythic + Dungeons sing anyar.

Sorotan saka Guardians of the Dream yaiku zona anyar, sing njupuk pemain ing jero alam mistis sing dikenal minangka Emerald Dream. Dimensi spiritual iki wis suwe dadi bagian saka Warcraft lore, lan pemain bakal nemoni pasukan Primalist galak sing dipimpin dening Fyrakk sing nggegirisi, perwujudan geni. Mlaku-mlaku menyang alam sing durung tau dideleng iki bakal nguji katrampilan lan keberanian para petualang.

Tembelan kasebut uga ngenalake serangan Amirdrassil, pertemuan sing nyenengake karo Druids of the Flame. Serangan iki menehi pengalaman unik amarga pemain bakal duwe kesempatan kanggo nunggang naga nalika nguber druid nyala api sing nyebabake kacilakan ing Emerald Dream. Nanging, para pangembang ngati-ati babagan mekanika lan rencana kanggo nguji kanthi ekstensif pas ketemu sadurunge ngeculake menyang game langsung.

Salajengipun, patch kasebut kalebu kolam renang Mythic + Dungeon sing dianyari kanggo Musim 3. Pemain bisa nyana penjara bertema Emerald Dream saka ekspansi sadurunge, kayata Darkheart Thicket lan The Everbloom. Kajaba iku, megadungeon Dawn of the Infinites wis dipérang dadi rong swiwi, nawakake konten sing luwih tantangan kanggo para pemain.

Kanggo pemain kasual, bakal ana akeh kegiatan outdoor kanggo nikmati. Tembelan kasebut ngenalake siklus telung acara umum: Superbloom, sing diilhami dening peta muatan Overwatch, acara tani ing ngendi pemain bisa ngumpulake mata uang lan hadiah, lan Emerald Bounty, ing ngendi pemain nandur wiji lan nonton dheweke tuwuh dadi wit, menehi hadiah unik.

Pemain bisa nyoba tembelan anyar ing PTR (alam tes umum) ing minggu iki. Kanthi konten anyar sing nyenengake, Guardians of the Dream janji bakal menehi pemain World of Warcraft pengalaman sing nyenengake lan nyenengake ing Emerald Dream.

