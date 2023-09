Sore ing Rossi's: A Taste of Italy at Seasons Restaurant

Restoran Seasons mewah ing hotel InterContinental ing Ballsbridge, Dublin 4 nawakake pengalaman makan Italia sing khas ing wulan iki. Koki kepala eksekutif Alberto Rossi, sing asale saka Italia, nggawa keahlian lan katresnan kanggo masakan Italia menyang menu. Anggota The Irish Times Food & Drink Club duwe kesempatan eksklusif kanggo rawuh ing acara sing diarani "An Evening at Rossi's" tanggal 21 September jam 6:30.

Acara kasebut bakal nampilake menu ngicipi limang kursus sing diilhami saka masakan Italia regional. Tamu bakal seneng pilihan antipasti sing dilayani kanthi gaya kulawarga, disusul karo primi, hidangan utama, lan panganan cuci mulut, kanthi pilihan sing kasedhiya ing saben kursus. Saliyane panganan sing apik banget, ombenan sambutan, pasangan anggur, lan koktail panganan cuci mulut bakal disuguhake. Chef Rossi dhewe bakal nampilake saben sajian, ngrembug babagan sejarah lan konteks.

Acara kasebut mesthi dadi populer, mula tiket diwatesi. Sing kasengsem bisa reservasi panggonan kanthi ngeklik link sing kasedhiya. Iki janji bakal dadi sore masakan Italia asli sing ora iso dilalekake, digawe luwih khusus dening sentuhan pribadi Chef Rossi.

Menang Hadiah kanggo Anggota Klub Pangan & Minuman

Pelanggan The Irish Times Food & Drink Club duwe kesempatan kanggo menang rong hadiah sing luar biasa ing wulan iki ing Co Wicklow. Bebungah pisanan kalebu menu ngicipi 10-mesthi kanggo loro ing restoran The Strawberry Tree ing BrookLodge & Macreddin Village ing Aughrim, ngiring dening Tetep sewengi. Bebungah kapindho nawakake Tetep sewengi kanggo loro ing The Sally Gap Bar & Brasserie ing bintang lima Powerscourt Hotel Resort & Spa, lengkap karo telung-mesthi nedha bengi lan sarapan. Individu sing kasengsem bisa mlebu kompetisi kanthi ngeklik tautan sing kasedhiya.

Sugeng Edel Troy, pemenang saka Tetep sewengi kanggo loro ing The Eccles Hotel & Spa in Glengarriff, Co Cork, lan Gerry Murphy, juara nedha bengi kanggo papat ing Neighborhood restaurant in Naas, Co Kildare. Pemenang sing begja iki mesthi bakal seneng pengalaman panedhaan sing unik lan nyenengake ing perusahaan sing misuwur iki.

More Pangan lan Minuman News

Ing Majalah Irish Times akhir minggu iki, koki lan restoran Sunil Ghai nuduhake resep-resep saka buku masak anyar, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Majalah kasebut uga nampilake artikel dening Corinna Hardgrave, sing percaya yen dheweke wis nemokake pesaing bintang Michelin anyar ing kutha Kilkenny. John Wilson dadi ing nggoleki kanggo golek anggur Bordeaux ing budget. Kajaba iku, Grainne O'Keefe lan Lilly Higgins nyedhiyakake resep kanggo masakan musim gugur sing nyenengake ing majalah kasebut.

Kanggo warta paling anyar babagan panganan lan minuman, fitur, lan resep-resep sing enak, bukak irishtimes.com/food. Yen sampeyan pengin nuduhake kabungahan The Irish Times Food & Drink Club karo wong sing dikasihi, dheweke bisa melu kanthi ngetutake link sing diwenehake. Tetep nyambung karo kita ing Facebook lan Instagram kanggo nganyari lan fotografi panganan sing nyenengake.

sumber:

- Klub Pangan & Minuman Irish Times

– irishtimes.com/food