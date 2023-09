Nggunakake Magang Gelar kanggo Nutup Kesenjangan Ketrampilan Digital

By

Retribusi magang diwiwiti dening pamrentah Inggris ing taun 2017 minangka cara kanggo para pengusaha gedhe kanggo nandur modal ing latihan magang. Majikan kanthi tagihan gaji luwih saka £ 3 yuta saben taun kudu mbayar 0.5% saka total tagihan gaji taunan menyang dana retribusi. Dheweke banjur bisa nggunakake dana kasebut kanggo ndhukung latihan magang lan biaya pambiji dhewe utawa transfer menyang majikan liyane. Nanging, dana sing ora digunakake kadaluwarsa.

Ana macem-macem standar magang sing kasedhiya ing macem-macem tingkat, kalebu sing ana ing pendhudhukan digital. The Institute for Apprenticeships & Technical Education (IfATE) nyedhiyakake peta pekerjaan kanggo mbantu para pengusaha ngenali rute kemajuan lan upskilling kanggo magang. Universitas sing fokus ing kejuruan, kaya Buckinghamshire New University (BNU), uga wis mlebu pasar magang sing luwih dhuwur lan gelar, nawakake penyediaan magang ing industri kayata perawatan kesehatan, kepolisian, teknik, bisnis lan manajemen, lan digital.

Majikan asring nganakake magang menyang magang tingkat ngisor lan menehi kesempatan supaya bisa nambah kualifikasi kanggo kualifikasi tingkat gelar. Iki ngidini magang entuk gelar Sarjana lengkap ing wektu sing luwih cendhek dibandhingake karo patang taun tradisional.

Sanadyan ana keprihatinan babagan tingkat tuntas magang, pengusaha kudu kanthi ati-ati nimbang rekaman trek panyedhiya sing lagi dipikirake. Contone, BNU duwe tingkat ketuntasan luwih saka 90% ing magang gelar Digital and Technology Solutions Professional (BSc). Standar magang khusus iki duwe enem jalur sing béda, kalebu Teknik Perangkat Lunak, Konsultasi IT, Keamanan Siber, Jaringan, Analisis Data, lan Analisis Bisnis.

Panyedhiya latihan bisa uga nawakake model pangiriman sing beda-beda, kayata release dina utawa pangiriman blok. Dheweke uga bisa ngembangake model pangiriman khusus kanggo para majikan sing bisa njupuk magang minimal.

Magang gelar bisa dadi transformasi ing babagan pangembangan pribadi. Dheweke menehi pengalaman kerja sing migunani lan kesempatan kanggo entuk gelar tanpa utang. Magang gelar ora diwatesi kanggo lulusan sekolah; padha uga entuk manfaat karyawan ana sing pengin upskill utawa karir switchers looking for kesempatan anyar. Apprenticeships iki uga njembatani longkangan skills antarane pendidikan universitas lan syarat industri.

Kanggo nggunakake magang gelar kanthi efektif kanggo nyuda kesenjangan katrampilan digital, majikan kudu nggawe peran magang utawa nawakake latihan sing didanai pungutan kanggo karyawan sing wis ana. Dheweke uga kudu nimbang tingkat magang lan standar magang khusus sing cocog karo kabutuhan tenaga kerja.

Kanggo navigasi ing jagad magang sing rumit, pengusaha bisa ndeleng conto sukses saka organisasi liyane. Contone, Crimson, perusahaan IT sing adhedhasar ing West Midlands, wis ngembangake program magang sing sukses. Dheweke ngrekrut lulusan sekolah menyang magang Level 4 lan menehi kesempatan kanggo nerusake magang gelar Konsultan IT. Dheweke duwe rasio magang sing dhuwur ing bisnis lan komitmen sing kuat kanggo nuturi bakat ing mangsa ngarep.

Kesimpulane, magang gelar duweni potensi kanggo ngatasi kesenjangan katrampilan digital lan nyiapake teknologi digital generasi sabanjure. Kanthi nggunakake retribusi magang lan nggarap panyedhiya pelatihan sing dipercaya, pengusaha bisa menehi kesempatan sing migunani kanggo individu kanggo ngembangake katrampilan lan entuk pengalaman kerja ing teknologi sing berkembang.

