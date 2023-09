Unity Ngumumake Biaya Anyar kanggo Instalasi Game Nggunakake Mesin Unity

By

Unity, platform pangembangan game utama, bubar ngumumake bakal ngetrapake biaya anyar kanggo saben game sing diinstal nggunakake Unity Engine. Pangisian daya iki, sing dikenal minangka Fee Runtime Unity, bakal ditrapake kanggo game sing wis ngliwati ambang revenue tartamtu lan count instalasi seumur hidup sajrone taun kepungkur.

Ambang tartamtu lan biaya beda-beda gumantung saka jinis langganan Unity sing dianakake pangembang. Kanggo pangguna Unity Personal lan Unity Plus, ambang revenue disetel ing $200,000 saben taun, kanthi jumlah instalasi seumur hidup 200,000. Ing sisih liya, akun Unity Pro lan Unity Enterprise duwe ambang sing luwih dhuwur $ 1 yuta ing revenue saben taun lan 1 yuta instalasi seumur hidup.

Ragad kanggo ngluwihi ambang kasebut uga beda kanggo saben jinis langganan. Pangembang Unity Personal bakal dikenani biaya $0.20 kanggo saben instalasi ing ndhuwur ambang, dene akun Unity Enterprise mung mbayar $0.01 kanggo saben instalasi ing ndhuwur 2 yuta. Pangembang ing pasar berkembang nampa biaya suda, kanthi akun Unity Personal mbayar $0.02 saben instalasi lan akun Enterprise mbayar $0.005 saben instalasi.

Utamane, biaya kasebut uga bakal ditrapake kanggo game sing wis dibangun ing Unity yen entuk bathi lan nginstal ambang count. Iku penting kanggo sebutno sing Unity Runtime Fee ora ditrapake kanggo aplikasi non-game.

Unity mbenerake implementasine ragad iki kanthi nyorot yen saben game diundhuh, Unity Runtime uga diinstal. Perusahaan percaya yen ragad adhedhasar instalasi njaga keuntungan finansial saka keterlibatan pemain kanggo para pencipta, ora kaya model sharing revenue.

Saliyane owah-owahan kasebut, Unity wis ngumumake pensiun saka undakan langganan Unity Plus. Pelanggan Plus sing wis ana bakal diwenehi kesempatan kanggo nganyarke menyang Unity Pro sajrone setaun kanthi rega Plus.

Unity Engine, sing dikenal kanthi kemampuan pangembangan game sing serbaguna lan kuat, duwe jutaan download saben wulan. Struktur ragad anyar iki nduweni tujuan kanggo ndhukung pertumbuhan lan pangembangan para pencipta game sing terus-terusan nalika njaga integritas ekosistem Unity.

