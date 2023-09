Presenter TV Tuku Tiket Kelas Pertama Kanggo Nggoleki Kelas Pertama Ora Ana

By

Presenter TV Welsh Phil Steele bubar nemoni kahanan sing nyenengake nalika tuku tiket sepur kelas siji kanggo lelungan saka Cardiff, mung nemokake yen sepur sing ditumpaki ora ana bagean kelas siji. Steele, mantan pemain rugby profesional lan presenter radio kondhang lan komentator olahraga, lagi ing dalan kanggo tuan rumah nedha bengi cedhak Llandudno nalika mutusaké kanggo splurge ing kursi kelas siji nggunakake app Trainline.

Sawise munggah ing sepur, Steele cepet ngerti yen ora ana kelas siji ing layanan sing dipilih. Dheweke kanthi humor mbandhingake pengalamane kanggo tuku TV sing luwih gedhe mung kanggo ngerteni manawa dheweke luwih cilik. Steele ngarep-arep duwe papan sing sepi lan nyaman kanggo kerja sajrone lelungan, mula dheweke milih kursi kelas siji.

Latar mburi ekstensif Steele minangka guru lan bakat kanggo banyolan wis nggawe dheweke populer sawise nedha bengi speaker ing Wales. Pengalamane mulang siswa kangelan sinau ing Lembah Rhymney wis nyediakake akeh materi kanggo nglipur pamirsa. Senadyan campur-campur, Steele ketoke njupuk kahanan ing stride lan nuduhake crita ing media sosial.

Nanggepi kiriman kasebut, ana wong sing nyaranake nggunakake aplikasi Transport for Wales kanggo pesenan ing mangsa ngarep amarga menehi informasi sing luwih akurat babagan layanan sing kasedhiya. The Trainline, Nanging, njamin Steele sing bisa nampa mbalekaken kanggo bagean kelas kapisan tiket kang. Miturut situs web Transport for Wales, fasilitas kelas kapisan mung kasedhiya ing layanan utama ing antarane Holyhead lan Cardiff.

Pungkasane, nalika lelampahan Phil Steele bisa uga ora mewah kaya sing diarepake, mesthi menehi wektu sing entheng lan pangeling kanggo mriksa maneh kasedhiyan fasilitas sadurunge tuku tiket.

