The Sandman: Musim Pertama Lengkap Rawuh ing Format Digital lan Fisik

Musim kapindho "The Sandman" sing diantisipasi banget, digawe dening Neil Gaiman, Allan Heinberg, lan David S. Goyer, wis dadi masalah amarga negosiasi kontrak sing terus-terusan. Nalika ngenteni kemajuan ing ngarep iki, para penggemar seri kasebut bakal entuk salinan musim pertama kanthi format digital utawa fisik.

Ing September 18th, "The Sandman: The Complete First Season" bakal kasedhiya kanggo streaming digital ing platform kayata Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play, lan Vudu. Kanggo sing luwih seneng salinan fisik, 4K Ultra HD, Blu-ray, lan set DVD bakal dirilis tanggal 28 November.

Set kalebu kabeh 11 episode saka mangsa pisanan, bebarengan karo fitur khusus kalebu konco-the-layar sneak peek lan eksplorasi "The World of The Endless".

Nalika Peter Friedlander, kepala TV skrip UCAN Netflix, ora langsung ngomong apa musim kapindho bakal dijenengi "Season 2", dheweke menehi tandha kemungkinan nyedhaki acara kasebut kanthi "volume". Friedlander nyatakake, "Ana keputusan sing durung digawe, nanging kita nimbang pendekatan batching. Kabeh ana ing meja nalika nerangake 'Sandman.' Iku pertunjukan sing inovatif.” Iki nuduhake manawa struktur pertunjukan bisa uga ora konvensional, duweni potensi nampilake episode bonus utawa nglumpukake alur crita.

Kanggo nambah kasenengan, ana rega eceran sing disaranake kanggo macem-macem versi "The Sandman: The Complete First Season": UHD Digital ($24.99), 4K Ultra HD ($44.98), Blu-ray ($29.98), lan DVD ( $24.98).

Penggemar "The Sandman" bisa ngarep-arep duwe musim pisanan lan ngarep-arep nganyari babagan masa depan seri kasebut.

