Pentinge Nemtokake yen Aset Digital minangka Keamanan - SEC v. Ripple lan SEC v. Coinbase

Ing jagad cryptocurrency, ana debat sing terus-terusan babagan apa aset digital tartamtu kudu dianggep minangka sekuritas lan kanthi mangkono tundhuk marang regulasi dening Komisi Sekuritas lan Bursa AS (SEC). SEC gumantung ing "Howey Test," kang diadegaké dening Pengadilan Tinggi AS ing SEC v. WJ Howey, kanggo nemtokake yen noto ekonomi nduweni kualifikasi minangka kontrak investasi lan mulane keamanan. Kaputusan anyar ing SEC v Ripple Labs, sing dianakaké sing Advertisement saka token digital XRP ora tundhuk karo angger-angger SEC, wis gained manungsa waé lan wis dikutip dening Coinbase ing pertahanan marang SEC ing SEC v. Coinbase.

SEC nyatakake yen sawetara token sing didaftar kanggo dagang ing Coinbase minangka sekuritas lan kudu diatur. Nanging, Coinbase nyatakake yen kontrak investasi kudu menehi hak kontrak kanggo nilai mangsa, lan kasus crypto anyar ora ndhukung upaya SEC kanggo nggunakake "skema" minangka uwal saka teks statutori. Coinbase gumantung ing kaputusan Ripple, pratelan sing ora ana kontrak investasi ing wuta, bid-takon, transaksi exchange titik, kang padha subyek saka kasus Ripple.

Nalika Coinbase argue ing sih saka kaputusan Ripple, iku worth kang lagi nyimak sing Judge Rakoff ing SEC v Terraform Labs ditolak bédané padha lan nolak kanggo mbedakake dhuwit recehan adhedhasar cara sale. Kajaba iku, SEC wis ngajokake makalah kanggo njaluk banding karo keputusan Ripple, lan Kongres nimbang undang-undang sing bisa ngatasi masalah kasebut lan duweni potensi mengaruhi industri crypto.

Penting kanggo perusahaan ing industri crypto kanggo nemtokake manawa aset digital kasebut kudu diklasifikasikake minangka sekuritas kanggo njamin selaras karo aturan lan peraturan SEC. Litigasi marang SEC lan klaim investor swasta tetep ditindakake, kanthi perusahaan sing mbantah manawa aset digital kasebut ora kudu dianggep minangka sekuritas. Minangka lanskap regulasi terus berkembang, penting banget kanggo para pemangku kepentingan supaya ngerti babagan perkembangan paling anyar lan owah-owahan legislatif sing potensial.

