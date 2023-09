Dampak Transparansi lan Privasi ing Kolaborasi Digital

Ing lingkungan kerja sing adoh saiki, alat kolaborasi digital dadi penting kanggo nyambungake lan koordinasi karyawan. Nanging, manajer prihatin babagan pengaruh suda interaksi adhep-adhepan ing kreatifitas lan inovasi. Kanggo neliti masalah iki, peneliti nyinaoni panggunaan platform kolaborasi digital sing ana hubungane karo transparansi lan privasi.

Panaliten kasebut fokus ing perusahaan manufaktur gedhe lan nganalisa komunikasi ing 215 klompok beda nggunakake platform kolaborasi digital. Algoritma machine learning digunakake kanggo nggolongake obrolan minangka kreatifitas pangembangan (nggabungake utawa ngembangake konsep sing wis ana) utawa kreatifitas sing ngganggu (masalah reframing kanggo nemokake solusi anyar). Peneliti uga ndeleng data jaringan kanggo ngenali conto bridging (nyambungake karo macem-macem individu) lan ikatan (mbentuk hubungan sing cedhak).

Temuan kasebut nuduhake rong dalan sing beda-beda sing nyebabake kreatifitas pangembangan utawa ngganggu. Klompok umum sing makarya kanthi transparan ing organisasi kasebut ngembangake kreativitas pangembangan kanthi melu komunitas sing luwih akeh lan entuk perspektif sing anyar. Ing sisih liya, klompok pribadi entuk manfaat saka papan sing aman sing nyengkuyung penyimpangan kreatif, njupuk risiko, lan inkubasi ide, sing nyebabake kreatifitas sing ngganggu.

Pilihan antarane transparansi lan privasi ing platform kolaborasi digital nduweni implikasi penting kanggo komunikasi lan asil kreatif. Saluran umum nyengkuyung hubungan sing nyambungake lan luwih cenderung ngasilake kreativitas pangembangan. Saluran pribadi, ing tangan liyane, nuwuhake ikatan ikatan lan luwih cenderung nyebabake kreatifitas sing ngganggu.

Manajer bisa ndhukung macem-macem jinis kreatifitas iki kanthi ngrancang struktur komunikasi ing platform kolaborasi digital. Kanthi mangerteni implikasi transparansi lan privasi, manajer bisa nggawe lingkungan sing nyengkuyung jinis kolaborasi sing bakal paling produktif ing saben kasus tartamtu.

Sakabèhé, platform kolaborasi digital duweni potensi kanggo nuwuhake kreativitas lan inovasi, nanging fitur saka platform kasebut, kayata transparansi lan privasi, nduweni peran penting kanggo mbentuk arah kolaborasi lan asil kreatif.

Sumber: Artikel riset kanthi irah-irahan "Impact of Transparency and Privacy in Digital Collaboration on Creative Outcomes" (ora ana URL sing diwenehake)