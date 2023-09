EA ngumumake Project Rene: Game Sims Generasi Sabanjure Bakal Diunduh Gratis

By

EA wis ngumumake rincian anyar babagan game Sims generasi sabanjure, kanthi jeneng Project Rene. Ing kirim blog sajrone presentasi Behind The Sims, perusahaan kasebut ngumumake manawa game kasebut bakal kasedhiya minangka download gratis. Gerakan iki nderek sukses The Sims 4 dadi free-to-play taun kepungkur.

Opsi download gratis kanggo Project Rene tegese pemain bakal bisa gabung, muter, lan njelajah game kasebut tanpa kudu langganan, tuku game inti, utawa mekanik energi. EA arep nggampangake para pemain ngajak utawa gabung karo kanca lan nemu fitur, crita, lan tantangan anyar.

Nanging, EA njlentrehake manawa game kasebut isih bakal duwe konten lan paket sing bisa dituku, padha karo The Sims 4. Nanging struktur rega lan cara adol barang kasebut bisa beda karo game saiki. EA menehi conto nambahake cuaca dhasar minangka fitur gratis kanggo kabeh wong, dene paket mbesuk bisa fokus ing tema tartamtu kaya olahraga musim dingin utawa kompetisi.

Rilis Project Rene ora ateges mburi dhukungan kanggo The Sims 4. EA rencana bakal terus nyedhiyakake nganyari lan konten anyar kanggo komunitas The Sims 4 ing mangsa ngarep.

Sanajan ora ana tanggal peluncuran tartamtu sing diumumake, EA wis ngupayakake proses pangembangan sing luwih transparan kanggo Project Rene. Perusahaan kasebut sadurunge ngumumake manawa game kasebut bakal menehi pengalaman solo lan bebarengan, kanthi informasi luwih lengkap babagan komponen multiplier sing bakal dicethakake ing taun iki.

