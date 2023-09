The First Descendant Introduces New Hero, Sharen Julicia: A Half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

Penembak rampokan sing bakal teka Nexon, The First Descendant, wis nggawe akeh hype ing antarane para pemain. Didhukung dening Unreal Engine 5, game generasi sabanjure iki disetel kanggo dirilis kanggo PC, PS5, lan Xbox Series X|S. Bubar, pahlawan anyar sing jenenge Sharen Julicia diumumake, nuduhake kabisan mateni dheweke ing trailer mbukak gameplay.

Sharen Julicia, setengah wadon, setengah mesin karakter narik, ndadekke playstyle unik kanggo The First Descendant. Keahlian dheweke ana ing pertempuran kanthi jarak sing cedhak, nggawe dheweke dadi pilihan sing cocog kanggo pemain sing seneng taktik agresif. Sharen nggunakake kamuflase kanggo pendekatan siluman lan mundur cepet, supaya dheweke bisa nyedhaki mungsuh sing ora dideteksi.

Salah sawijining katrampilan pasif Sharen, Assassinator, ngidini dheweke ngatasi karusakan sing tambah akeh kanggo mungsuh sing ora target dheweke. Kemampuan iki luwih nggedhekake pengaruh sing bisa nyebabake dheweke ing medan perang. Kajaba iku, Sharen duwe sawetara katrampilan aktif sing nambah potensial nyerang dheweke. Cutoff Beam dheweke ngeculake serangan balok listrik sing ora mung nyebabake karusakan nanging uga ngetrapake efek Electrocution kanggo target dheweke.

Katrampilan aktif liyane sing diduweni yaiku Active Camouflage, sing ndhelikake ngarsane nganti dheweke nyerang. Teknik iki micu mode Ambush sawise kamuflase rampung, nambah karusakan saka serangan sabanjure. Kajaba iku, Sharen bisa masang Shock Nuts, bahan peledak sing stun mungsuh, lan Flash Daggers, kang unleash macem-macem projectiles ing mungsuh ing sawetara ngarahake. Daggers iki nyebabake karusakan mbledhos lan nyebabake efek Electrocution.

The First Descendant janji bakal ngirim game sing nyenengake lan pertempuran sing kuat, lan Sharen Julicia nambahake aspek liyane sing nyenengake kanggo game kasebut. Pemain game bisa ngantisipasi pengalaman sing akeh aksi karo pembunuh setengah mesin sing mateni iki. Tetep dirungokake kanggo cuplikan gameplay anyar sing eksklusif, amarga IGN bakal mbukak rincian liyane babagan The First Descendant.

Definisi:

- Penembake Looter: Subgenre video game sing nggabungake unsur rampokan lan shooting, ing ngendi pemain ngumpulake gaman, amunisi, lan peralatan nalika melu pertempuran.

- Unreal Engine 5: Mesin pangembangan game canggih sing digawe dening Epic Games.

- Efek listrik: Mekanik gamelan sing nyebabake karusakan tambahan utawa efek status ing target sing kena serangan listrik.

sumber:

- Ryan McCaffrey, editor eksekutif pratinjau IGN lan tuan rumah pertunjukan Xbox lan acara wawancara.