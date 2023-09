Tech Year Kicks Off karo Acara Apple lan Konferensi Dreamforce

Minggu kapindho September menehi tandha wiwitan taun teknologi anyar, kanthi acara utama kayata acara iPhone Apple lan konferensi Dreamforce Salesforce nyetel nada kanggo industri kasebut. Acara kasebut uga menehi tandha wiwitan musim konferensi teknologi, kanthi pertunjukan sing diantrekake kanggo Meta Platforms, Microsoft, lan Oracle.

Salah sawijining acara sing paling diantisipasi yaiku penawaran umum dhisikan saka Arm Holdings, samesthine bakal menehi regane desainer chip $ 50 milyar nganti $ 54.5 milyar. IPO iki, bebarengan karo penawaran umum sing direncanakake kanggo wiwitan pangiriman Instacart, bisa urip maneh pasar IPO teknologi sing ora aktif. Taruhan kasebut dhuwur banget ing taun iki, amarga perang legal, kahanan makroekonomi, perang dagang karo China, lan tantangan peraturan wis nyebabake keprihatinan.

Acara minggu kasebut nyoroti kesempatan lan masalah ing industri teknologi. IPO Arm nuduhake kekuwatan teknologi lan AI, dene kasus Google-DoJ nuwuhake kuwatir babagan kekuwatan sing ditindakake dening sawetara perusahaan. Departemen Kehakiman mbantah manawa Google kanthi ilegal nggunakake persetujuan karo produsen telpon lan browser internet kanggo monopoli pasar mesin telusur.

Kangge, panel Senat lagi rapat kanggo ngrembug panggunaan AI sing tanggung jawab, lan undang-undang bipartisan digawe kanggo ngatur AI. Malah raksasa teknologi kaya Apple lan Salesforce ora kebal karo tantangan, Apple ngadhepi masalah revenue lan dodolan lan Salesforce nimbang relokasi Dreamforce amarga kuwatir babagan panggunaan narkoba lan ora duwe omah ing San Francisco.

Keprigelan utama sing ana ing lanskap teknologi yaiku AI. Sifat diskusi sing ditutup lan potensial kanggo panangkepan peraturan dening pemain dominan ing industri nyebabake pitakonan babagan keadilan peraturan. Nanging, keterlibatan Departemen Kehakiman nambah serius babagan masalah kasebut.

Sakabèhé, minggu teknologi sing macet iki nyetel panggung kanggo industri teknologi ing taun ngarep, kanthi campuran kesempatan, tantangan, lan masalah peraturan.

