Evie Networks Ngembangake Kemitraan karo Dan Murphy kanggo Instal Stasiun Ngisi Daya EV liyane

Evie Networks, perusahaan khusus ing pangisi daya EV umum, wis ngumumake kemitraan lengkap karo Dan Murphy kanggo nginstal stasiun pangisian daya tambahan ing lokasi toko. Saiki, limang stasiun pangisian daya wis dipasang ing toko Dan Murphy ing saindenging Australia, kanthi stasiun kaping enem sing direncanakake kanggo Broadmeadows, Victoria.

Kemitraan iki minangka langkah positif kanggo ningkatake aksesibilitas menyang infrastruktur pangisi daya kendaraan listrik. Kanthi nggedhekake jaringan stasiun pangisian daya ing toko Dan Murphy, luwih akeh pamilik EV bakal duwe akses sing trep menyang fasilitas ngisi daya nalika blanja utawa nindakake tugas. Iki uga selaras karo permintaan sing akeh kanggo pilihan transportasi sing lestari.

Twitter Dituduhake Shadowbans The New York Times, Pengiklan Utama

Ing pamindhahan sing nggumunake, Twitter, sing saiki dikenal kanthi jeneng X, dilaporake nglarang The New York Times, nyegah pangguna ndeleng tweet sing nyambung menyang konten koran kasebut. Tumindak iki pancen ironis amarga The New York Times minangka salah sawijining pengiklan utama X lan wis nglakokake kampanye promosi kanggo situs olahraga, The Athletic.

Keterlibatan ing tweet sing nyambung menyang situs web The New York Times mudhun banget ing pungkasan Juli lan terus mudhun ing wulan Agustus. Penurunan iki diamati kanthi mbandhingake keterlibatan karo tweets saka layanan warta utama liyane kayata BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal, lan Washington Post. Ing wektu sing padha, keterlibatan karo kiriman saka situs berita sing saingan iki mundhak utawa tetep konsisten.

Meta (sadurunge Facebook) Kacarita Ngembangake Model AI Lanjut kanggo Saingan karo OpenAI

Meta diduga nggawe model AI canggih sing tujuane cocog karo efisiensi model basa populer OpenAI, GPT-4. Alat AI iki bakal ngasilake teks lan analisis sing ditargetake kanggo bisnis. Tujuan ing mburi usaha iki yaiku kanggo saingan karo arus model AI anyar sing mlebu pasar. Kanggo ngrampungake iki, Meta dilaporake kepengin entuk chip Nvidia sing canggih.

Model AI sing dikembangake dening Meta diajab bisa nulungi bisnis kanthi macem-macem cara, kalebu ngasilake teks sing canggih, nindakake analisis sing rumit, lan ngasilake output tambahan. Kanthi nawakake layanan kasebut, Meta duwe tujuan kanggo nggawe keunggulan kompetitif ing pasar AI.

Arsip Internet Njaluk Tuntutan Tuntutan Ebook Pustaka

Arsip Internet wis ngumumake niat kanggo mréntahaké mundhut anyar ing kasus hak cipta babagan perpustakaan ebook. Sawise pemukiman, Arsip wis diwatesi akses menyang sawetara buku. Putusan asli nemtokake manawa pemindaian buku Arsip ora ana ing hukum panggunaan adil AS. Akibate, situs web kudu mbatesi akses umum menyang buku sing kasedhiya kanggo komersial sing dilindhungi hak cipta.

Kaputusan Internet Archive kanggo mréntahaké negesake prasetya kanggo njaga akses menyang kawruh lan literatur, lan uga ngatasi masalah sing ditimbulake dening sing duwe hak cipta. Kasus iki nyoroti tantangan lan debat sing isih ana ing sekitar perpustakaan digital lan panggunaan sing adil ing jaman digital.

Eksoplanet sing Bisa Ditemokake, K2-18b, Diidentifikasi dening Teleskop Angkasa James Webb

Teleskop Angkasa James Webb wis ngidentifikasi K2-18b, sawijining exoplanet sing nduweni potensi kanggo manggon lan nggoleki urip extraterrestrial. Ditemokake ing taun 2015, K2-18b dipercaya duwe segara banyu cair ing permukaane lan bisa uga ngemot metana, karbon dioksida, lan dimetil sulfida. Exoplanet iki luwih gedhe tinimbang Bumi, ukurane 8.6 kaping ukurane, lan menehi kesempatan unik kanggo eksplorasi ilmiah ing galaksi kita.

Nalika kita terus nemokake exoplanet kanthi karakteristik sing meh padha karo planet kita dhewe, panelusuran urip ing sanjabane Bumi saya tambah nggumunake. K2-18b nawakake sekilas sing menarik babagan kemungkinan jagad sing bisa dienggoni ngluwihi sistem tata surya kita.

sumber:

– Evie Networks Ngluwihi Kemitraan karo Dan Murphy (sumber ora kasedhiya)

- Twitter Shadowbans The New York Times (sumber ora kasedhiya)

- Meta Dikabarake Ngembangake Model AI Lanjut (sumber: The Wall Street Journal)

- Arsip Internet Njaluk Kerugian Gugatan Pustaka Ebook (sumber: The Verge)

- Teleskop Angkasa James Webb Ngenali Exoplanet sing Bisa Ditemokake (sumber: CNET)