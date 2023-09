Nintendo Ngalih 2 dikabarake duwe kinerja sing luwih apik lan Suda Wektu Muat

Gosip babagan Nintendo Switch 2 sing paling diantisipasi terus nyebar, kanthi rincian anyar muncul babagan kinerja lan fitur. Sumber sing bisa dipercaya nyatakake yen konsol kasebut duwe rahasia sing ditampilake ing Gamescom ing wulan Agustus, lan saiki sumber katelu wis ngonfirmasi klaim kasebut lan nambah informasi tambahan.

Miturut laporan saka Eurogamer lan VGC, Switch 2 dikabarake bakal mbukak "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" kanthi tingkat pigura lan resolusi sing luwih dhuwur, sing bisa dijanjekake kanggo para penggemar game populer kasebut. Nate The Hate, insider Nintendo sing dipercaya sadurunge, uga ndhukung klaim kasebut lan ngumumake rincian liyane babagan konsol kasebut.

Salah sawijining dandan penting sing disebutake dening Nate The Hate yaiku nyuda wektu beban sing signifikan. Dheweke ujar manawa hardware anyar ngidini wektu mbukak cepet kanggo game, utamane nalika boot saka menu utama. Iki minangka dandan utama dibandhingake Switch asli, sing duwe wektu muat sekitar 30 detik.

Ing babagan kinerja, Nate The Hate ngaku yen "Breath of the Wild" mlaku ing 60 frame per detik kanthi resolusi 4K ing Switch 2. Dheweke uga nyebutake manawa konsol kasebut nduweni kemampuan tracing sinar sing canggih, padha karo PlayStation. 5 lan Xbox Series X/S bisa entuk. Nanging, dheweke njlentrehake manawa kekuwatan mentah Switch 2 bakal luwih murah tinimbang Xbox Series S.

Kanggo ngimbangi iki, Switch 2 bisa nggunakake teknologi anyar sing diarani DLSS (deep learning super sampling), sing bisa simulasi resolusi 4K ing piranti sing luwih murah. Iki bisa nyedhiyakake pengalaman visual sing bisa dibandhingake karo 4K asli nalika njaga efisiensi kinerja.

Nalika isih ana kahanan sing durung mesthi babagan kompatibilitas mundur Switch 2 lan tanggal resmi / diluncurake, Nate The Hate nyaranake yen Nintendo Direct sabanjure bakal ditayangake kira-kira telung dina, bisa uga ing 14 September. Penting kanggo dicathet yen Nintendo Directs biasane ditindakake ing Kemis.

Kesimpulane, fitur sing dikabarake Nintendo Switch 2 nuduhake kinerja sing luwih apik, wektu muat sing suda, lan panggunaan teknologi DLSS sing potensial. Penggemar ngenteni nganyari luwih lanjut saka Nintendo babagan konsol sing diantisipasi iki.

sumber:

- Eurogamer

– VGC