Carane Nggawe Dhuwit Sade Contraband ing Starfield

By

Ringkesan: Nggawe dhuwit ing Starfield bisa dadi proses sing akeh wektu, nanging ana cara kanggo nyepetake proses kasebut. Salah sawijining cara sing paling gampang yaiku ngedol barang selundupan, barang haram kayata organ sing dipanen, ditemokake ing bangunan lan kapal mungsuh. Contraband ditandhani karo simbol kuning lan bisa didol kanggo bathi pinunjul. Panggonan sing paling apik kanggo ngedol barang selundupan yaiku The Den, stasiun ruang angkasa sing ana ing sistem The Wolf. Kanggo dock kapal ing The Den, sampeyan kudu njaluk ing 500m saka stasiun. Ing Den, sampeyan bakal nemokake vendor Trade Authority, sing duwe 11,000 kridit kasedhiya lan nawakake lokasi trep kanggo ngedol barang selundupan.

Nalika adol barang selundupan ing The Den, sampeyan ora bakal dipindai nalika rawuh, sanajan iku struktur militer UC. Kanggo ngreset kridit vendor Trade Authority, sampeyan kudu ngenteni total 48 jam, kanthi lungguh utawa turu 24 jam kaping pindho. Ana kursi ing ngarep Otoritas Perdagangan kanggo penak.

Iku penting kanggo Wigati sing Den ing sistem Wolf lokasi bener, minangka ana uga lawas, numpes Den. Kajaba iku, ana kemungkinan sampeyan bisa nemoni kapal Pedagang Otoritas Perdagangan nalika lelungan liwat angkasa, nanging disaranake adol ing The Den kanggo njamin papan sing dijamin.

Yen sampeyan pengin nggedhekake penghasilan saka selundupan, coba nandur modal ing Skill Commerce sakcepete. Katrampilan sosial iki ngidini sampeyan adol barang kanthi 10% luwih akeh lan dadi luwih nguntungake saben rangking.

Sakabèhé, adol barang selundupan ing Starfield minangka cara sing apik kanggo entuk dhuwit kanthi cepet. Elinga supaya ati-ati lan supaya ora kejiret nganggo barang selundupan kanthi nggunakake kargo sing dilindhungi utawa lelungan kanthi cepet metu saka wilayah kasebut sadurunge keamanan mindai kapal sampeyan.

Sumber: IGN - Miranda Sanchez, Editor Eksekutif Pandhuan ing IGN