MTV Mitra karo Snapchat kanggo Integrasi Pengalaman AR kanggo Video Music Awards Voting

By

MTV wis gabung karo Snapchat kanggo ngidini pangguna milih kategori ing Video Music Awards (VMA) sing bakal teka nggunakake lensa berbasis AR Snapchat. Kanthi nggunakake Snap's Camera Kit, MTV duwe tujuan kanggo nggabungake pengalaman augmented reality (AR) menyang acara penghargaan.

Sawise telung finalis kanggo kategori Artis Anyar Paling Apik ditemtokake, pangguna Snapchat bakal duwe kesempatan kanggo milih kanthi nggunakake Lensa khusus sing digawe dening Saucealitos. Kanthi menehi tandha pilihan kanthi siji, loro, utawa telung driji, pangguna bisa milih artis sing arep dipilih. Sanajan isih ora yakin kepiye pengaruhe voting Snapchat ing tally final, saben voting dianggep.

Sajrone livestream VMA, MTV ngrancang nampilake AR Moonperson, sing nampilake selfies sing dikirimake penggemar, sajrone acara kasebut. Minangka sentuhan nostalgia, MTV njaluk wong ngirim selfies sadurunge nggunakake wangun tradisional.

Kanggo luwih narik kawigaten para pamirsa, individu bisa ngalami efek AR Moonperson, nggambarake ing omahe dhewe. Kanthi milih selfie saka gulungan kamera, dheweke bisa nyekseni Moonperson sing ngambang kanthi pasuryane katon ing visor.

Pangguna Snapchat bisa ngakses pengalaman AR iki wiwit jam 11 AM ET tanggal 12 September, sawetara jam sadurunge VMA diwiwiti jam 8 PM ET.

Nalika VMA sadurunge MTV nyathet 40.1 yuta interaksi ing platform media sosial populer kayata Facebook, Instagram, Twitter, lan YouTube, Snapchat ora ana ing dhaptar. Nanging, MTV ngakoni manawa Snapchat cocog karo target pamirsa sing umure 13 nganti 24 taun.

Kolaborasi karo MTV iki nandhani entri resmi Snapchat menyang ruang pertunjukan penghargaan nggunakake Kit Kamera. Sadurunge, Snap wis kerja sama karo macem-macem festival musik, seniman ing tur, lan turnamen olahraga kanggo ngenalake pengalaman AR marang para penggemar. Tim bal-balan LA Rams, umpamane, nggunakake teknologi Snapchat ing stadion kanggo nampilake penggemar ing layar amba.

Penekanan Snap ing solusi kamera merek lan basis AR wis saya jelas. Saliyane kolaborasi karo festival musik, perusahaan wis ngluncurake AR Enterprise Services (ARES) sing nawakake alat kayata AR Try-On lan ndeleng produk 3D. Snap uga ngenalake AR Mirrors, supaya merek bisa nggabungake teknologi kasebut menyang ruang fisik.

sumber:

- MTV

– Snap