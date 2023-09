Pandhuan Starfield: Carane Golek lan Master Wakizashi Katana

By

Starfield nawakake macem-macem gaman kanggo pemain kanggo ngatur karakter lan gaya dolanan. Salah sawijining senjata sing paling misuwur yaiku Wakizashi, katana sing ngidini pemain bisa melu pertempuran jarak cedhak. Kanthi katrampilan sing tepat, Wakizashi bisa ngatasi karusakan gedhe lan menehi tunjangan unik kayata efek getihen lan tambah karusakan marang manungsa.

Kanggo nemokake Wakizashi ing Starfield, pemain kudu lelungan menyang kutha luminescent Neon ing Voli Alpha, dumunung ing sistem bintang Volii. Kutha iki dumunung ing sisih kidul-wétan lokasi wiwitan, galaksi Alpha Centauri, lan bisa diakses sawise ngrampungake sawetara pencarian utama. Sawise ing Neon, pemain kudu pindhah menyang distrik Ebbside cedhak Hotel Voli.

Ing kene, para pemain bakal nemokake Frankie's Grab + Go, toko kanthi lawang rahasia menyang papan ndhelik Seokguh Syndicate. Cara paling gampang kanggo mlebu yaiku kanthi ngyakinake pemilik toko, Franchesca Moore, supaya mbukak lawang kanggo sampeyan. Utawa, pemain bisa copet kertu kunci dheweke. Sawise nang ndhelik, pemain kudu njelajah bangunan nganti padha nemokake kasus senjata kuning ing meja. Ing kasus kasebut yaiku Enforcer Syndicate, Wakizashi epik.

Cara liya kanggo entuk Wakizashi yaiku gabung karo Strikers, geng saingan saka Sindikat Seokguh. Nalika pemain maju liwat narasi sisih nglibatno Strikers, pungkasanipun bakal duwe kasempatan kanggo tuku Wakizashi umum saka bakul senjata Hatchet.

Kanggo nggedhekake kekuwatan Wakizashi, pemain kudu fokus ing nganyarke atribut karakter tartamtu. Ing Wit Pertempuran, katrampilan kaya Crippling lan Dueling bisa nambah output karusakan lan slamet. Ing Wit Fisik, katrampilan kaya Seni Bela Diri lan Rejuvenasi ningkatake kemungkinan hit kritis lan regenerasi kesehatan.

Kanthi katrampilan kasebut, para pemain bisa dadi cyber ronin sing ora bisa diendhegake, nglereni mungsuh kanthi gampang. Output karusakan dhuwur Wakizashi ngidini para pemain bisa ngalahake mungsuh kanthi cepet, dadi senjata sing nggegirisi marang manungsa lan makhluk. Nanging, panggedhe bisa mbutuhake luwih akeh usaha amarga kesehatan lan resistensi sing tambah.

Sakabèhé, katana Wakizashi minangka senjata sing kuat ing Starfield sing bisa dipikolehi liwat lokasi lan pencarian tartamtu. Kanthi katrampilan lan upgrade sing tepat, para pemain bisa dadi pejuang gegeran sing mateni lan nikmati pengalaman sing nyenengake nggunakake katana ing setelan futuristik.

