Gabung ing Harrison Park Seniors Center saben dina Rebo esuk kanggo sesi olahraga sing nyenengake lan lembut sing diarani Yoga Pemula. Kelas iki dirancang khusus kanggo wong tuwa lan nyukupi kabutuhan lan kabisan sing unik. Apa sampeyan pamula utawa duwe sawetara pengalaman karo yoga, sampeyan olèh gabung kita.

Atmosfer ing Harrison Park Seniors Center tansah grapyak lan sambutan. Iki minangka kesempatan sing apik kanggo ketemu karo wong-wong sing seneng-seneng sing kepengin tetep aktif lan seneng-seneng. Kelas kasebut mbukak kanggo sapa wae sing umure 55 lan luwih, lan ora ana pengalaman sadurunge sing dibutuhake.

Kanggo melu, ana biaya $2 diklumpukake ing dina kelas. Ragad iki mbantu nutupi biaya nglakokake program lan mesthekake yen tetep terjangkau kanggo kabeh wong. Kelas kasebut wiwit jam 10:00 nganti 12:00, menehi wektu sing cukup kanggo para peserta kanggo nindakake macem-macem latihan lan teknik istirahat.

Yen sampeyan are looking for cara kanggo menehi bali kanggo masyarakat, kasedhiyan kesempatan lilo tanpo pekso ing Harrison Park Seniors Center. Dheweke mesthi nggoleki individu sing darmabakti sing bisa mbantu macem-macem kegiatan lan program. Yen sampeyan kasengsem, hubungi 289/259-2862 kanggo informasi luwih lengkap.

Yoga Pemula kanggo Senior ing Harrison Park Seniors Center nyedhiyakake pendekatan sakabehe kanggo kesehatan kanggo wong tuwa. Iki minangka kesempatan kanggo nambah kekuwatan, keluwesan, lan keseimbangan nalika uga ningkatake kesejahteraan mental lan emosional. Latihan rutin penting kanggo njaga gaya urip sing sehat, lan kelas iki nyedhiyakake lingkungan sing aman lan ndhukung kanggo para senior kanggo aktifitas fisik.

Sumber: Harrison Park Seniors Center

Definisi:

- Yoga Pemula: Latihan yoga sing dirancang khusus kanggo wong sing anyar kanggo yoga lan mbutuhake modifikasi.

- Wong tuwa: Wong sing umure 55 lan luwih.

– Volunteering: Tumindak menehi wektu lan layanan kanggo mbantu macem-macem kegiatan utawa program tanpa ganti rugi dhuwit.