Gosip Nintendo Switch 2: Breath of the Wild Demo Nampilake Grafis lan Wektu Muatan sing Apik

Gosip babagan konsol sabanjure Nintendo, sing diarani 'Switch 2', bubar bubar. Miturut laporan saka Eurogamer lan VGC, pangembang sing dipilih duwe kesempatan kanggo demo konsol sajrone Gamescom 2023. Tur kasebut nampilake versi sing luwih apik saka The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sanajan spesifik perbaikan kasebut ora kasedhiya ing wektu kasebut.

Rincian gosip anyar saiki wis muncul saka podcast Nate the Hate sing anyar. Tuan rumah ngaku yen demo teknologi Gamescom nampilake Breath of the Wild sing mlaku ing 4K 60fps, kanthi perbaikan sing penting yaiku ngilangi wektu mbukak. Penting kanggo njlentrehake manawa desas-desus kasebut ora nuduhake manawa judhul peluncuran Switch bakal dirilis maneh karo hardware sabanjure. Nanging, iki digunakake kanggo nduduhake kemajuan teknis saka penerus.

Ana uga pratelan manawa demo teknologi nggunakake DLSS 3.5, teknologi upscaling AI real-time Nvidia. Nanging, ora yakin manawa demo nggunakake set fitur lengkap versi 3.5, kayata generasi pigura. Gawan DLSS wis dadi topik spekulasi kanggo penerus Switch sajrone sawetara taun, lan nyebutake versi 3.5 mesthi nyenengake.

Sajrone obrolan podcast, host kasebut nyebutake yen Maret 2024 minangka tanggal sing bisa ditindakake sanajan ora jelas manawa iki nuduhake tanggal utawa tanggal rilis. Gosip sadurunge awal taun iki nyaranake rilis pungkasan 2024 kanggo Switch 2.

Wigati dimangerteni manawa gosip kasebut ora dikonfirmasi kanthi resmi dening Nintendo saiki. Informasi kasebut adhedhasar sumber lan kabar angin. Kajaba iku, yen spesifikasi kasebut akurat, penting kanggo nimbang manawa demo teknologi sing ditampilake ing Gamescom bisa uga ora nggambarake fitur konsol pungkasan.

Nalika gosip iki terus nyebar, nyenengake kanggo mikir babagan kemungkinan versi Breath of the Wild sing luwih apik ing 'Switch 2'. Nanging, nganti pengumuman resmi digawe dening Nintendo, desas-desus kasebut kudu dijupuk kanthi uyah.

