Meta-Sorter: Metode Berbasis AI Ngapikake Labeling Biome ing Sampel Mikrobioma

Peneliti saka Universitas Sains lan Teknologi Huazhong wis ngembangake metode berbasis AI anyar sing diarani "Meta-Sorter" kanggo nambah label biome kanggo conto mikrobioma. Panaliten kasebut, diterbitake ing jurnal Ilmu Lingkungan lan Ekoteknologi, nuduhake kepiye Meta-Sorter nggunakake jaringan saraf lan nransfer teknik sinau kanggo ngatasi tantangan informasi sing ora lengkap ing database MGnify.

Pendekatan Meta-Sorter kasusun saka rong langkah utama. Kaping pisanan, model jaringan saraf dibangun nggunakake luwih saka 118,000 conto mikroba saka 134 bioma lan ontologi bioma sing cocog. Model iki entuk rata-rata AUROC (Area ing kurva Karakteristik Operasi Penerima) 0.896, kanthi akurat ngelasake conto kanthi informasi biome sing rinci.

Langkah kapindho yaiku nggunakake transfer learning kanthi sampel anyar sing nduweni karakteristik sing beda. Peneliti nggabungake 34,209 conto anyar saka 35 bioma, kalebu wolung novel, menyang model jaringan saraf transfer. Iki ngasilake AUROC rata-rata sing luar biasa 0.989, kanthi efektif prédhiksi informasi bioma kanggo conto sing mentas dikenalaké kanthi label "Bioma campuran."

Meta-Sorter nduduhake tingkat akurasi sakabèhé 96.7% ing klasifikasi conto kanthi anotasi biome sing ora lengkap. Terobosan iki ngrampungake masalah kesalahan cascading lan mbukak kemungkinan anyar kanggo panemuan kawruh ing riset lingkungan lan disiplin ilmiah liyane.

Kajaba iku, Meta-Sorter nyempurnakake anotasi bioma kanggo conto sing kurang dianotasi lan salah dianotasi. Penugasan otomatis klasifikasi sing tepat kanggo conto sing ambigu menehi wawasan sing penting ngluwihi literatur asli. Diferensiasi sampel menyang kategori lingkungan tartamtu nambah linuwih lan validitas kesimpulan riset.

Minangka protokol standar kanggo pengajuan data lan penggabungan meta-data terus berkembang, Meta-Sorter samesthine bakal ngowahi revolusi analisis lan interpretasi conto komunitas mikroba. Iki bakal ngaktifake panemuan sing luwih akurat lan wawasan ing bidang riset microbiome lan liya-liyane.

Nan Wang et al, Nyaring label biome kanggo conto komunitas mikroba skala gedhe: Leveraging neural networks and transfer learning, Environmental Science and Ecotechnology (2023). DOI: 10.1016/j.ese.2023.100304