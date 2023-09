Wektu Rilis kanggo The Teal Mask DLC ing Pokemon Scarlet lan Violet

Pelatih ing saindenging jagad ngenteni rilis Pokemon Scarlet lan Violet DLC pisanan, Topeng Teal. Setel diluncurake ing dina Rebo, 13 September, para pemain kepengin weruh wektu rilis tartamtu ing wilayahe.

Miturut informasi sing dikonfirmasi, The Teal Mask DLC bakal dirilis ing wektu ing ngisor iki:

- 6 sore Wektu Pasifik (12 September)

- 8 pm Wektu Tengah (12 September)

- 9 bengi Wektu Wétan (12 September)

- 2 am Wektu Inggris (13 September)

- 3 am Wektu Eropa Tengah (13 September)

– 5:30 am Wektu India (13 September)

- 9 am Wektu Jepang (13 September)

Wektu iki bisa uga diganti, nanging game kasebut bakal diluncurake ing wektu sing diwenehake. Pemain kudu tetep dianyari kanggo pengumuman babagan owah-owahan wektu rilis.

Topeng Teal minangka bagean saka The Hidden Treasure of Area Zero DLC kanggo Pokemon Scarlet lan Violet. DLC njupuk pemain ing trip sekolah kanggo Kitakami, desa sregep kapenuhan aktivitas perayaan lan PKL. Perusahaan Pokemon wis nggodha monster kanthong anyar, Legenda, lan karakter sing bakal dikenalake ing Topeng Teal.

Bocor uga wis mbukak informasi tambahan babagan kabisan anyar, entri Pokedex, lan monster kanthong kaya Bloodmoon Ursaluna. Bagean kapindho The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, sing diarani Disk Indigo, dijadwalake rilis Q4/Winter ing 2023.

Pemain sing pengin ngalami The Teal Mask DLC kudu duwe Pokemon Scarlet utawa Pokemon Violet. Sing duwe loro game kasebut kudu tuku salinan The Teal Mask sing kapisah.

Senadyan masalah teknis awal sing nyebabake kecemplung lan pengalaman pemain, Pokemon Scarlet lan Violet wis diluncurake kanthi sukses, dadi rilis Nintendo paling gedhe ing kabeh wektu kanthi 10 yuta salinan sing didol ing telung dina pisanan.

