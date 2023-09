Filter Difusi Emas Bloom Anyar kanggo Sinematografer

By

Kolaborasi antarane sinematografer pemenang penghargaan Philip Bloom lan Formatt-Hitech wis ngasilake seri filter difusi Bloom Gold. Filter-filter difusi sekrup iki dirancang kanggo ngilangi pinggiran digital ing gambar sing diprodhuksi dening kamera lan lensa modern lan uga nyedhiyakake efek pemanasan sing halus.

Bloom ngakoni perlu kanggo solusi sing bisa nambah karakter lan ambane gambar diprodhuksi dening kamera lan lensa kualitas dhuwur. Ora marem karo pilihan sing wis ana, dheweke kerja sama karo Formatt-Hitech kanggo ngembangake saringan difusi dhewe. Digawe nggunakake kaca optik Schott B270i lan rampung kanthi teliti kanthi tangan ing Inggris, saringan kasebut minangka standar kualitas sing paling dhuwur.

Filter difusi Bloom Gold kasedhiya ing kekuatan 1/8, 1/4, lan 1/2, lan sawetara ukuran saka 49mm nganti 82mm. Kanthi dering filter anti-reflektif, saringan kasebut bisa digunakake kanthi gampang karo lensa film lan lensa bioskop sing luwih cilik. Pilihan antarane macem-macem kekuwatan ngidini pangguna nyetel efek sing dikarepake adhedhasar faktor kayata lensa, cahya, lan dawa fokus.

Filter-filter kasebut nduweni pilihan ring finishing, salah siji tradisional ireng utawa emas opulent, sanajan kaca lan efek tetep padha kanggo versi loro. Rega kanggo saringan Bloom Gold wiwit saka $87.50 US kanggo saringan 49mm nganti $140 US kanggo versi 82mm. Bisa dituku langsung saka situs web Formatt-Hitech ing AS lan Inggris.

Sinematografer sing pengin nambah pengaruh visual lan karakter gambar saiki bisa ngandelake saringan difusi Bloom Gold kanggo menehi solusi. Digawe kanthi ati-ati kanthi rinci lan nggunakake bahan berkualitas tinggi, saringan kasebut nawakake tunability lan versatility sing dikarepake para profesional ing lapangan.

