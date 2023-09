IBM Ngembangake Kolaborasi karo Produk Parle kanggo Mendorong Transformasi Digital

By

IBM wis ngumumake ekspansi kemitraan karo Parle Products, merek biskuit terkemuka ing India, kanggo nyepetake perjalanan transformasi digital perusahaan. Kanthi nggunakake teknologi awan lan Artificial Intelligence (AI), Parle bisa nambah efisiensi operasional lan ngoptimalake infrastruktur IT sakabèhé.

Sadurunge kolaborasi karo IBM ing 2014, Parle ngadhepi tantangan ing jaringan pasokan lan distribusi sing rumit amarga strategi sing ora dibedakake antarane produk lan saluran. Iki nyebabake watesan tingkat layanan lan tambah biaya. Nanging, kanthi dhukungan saka IBM Consulting, Parle wis kasil nyuda biaya sumber, nambah akurasi ramalan penjualan, lan nyuda biaya kanggo ngladeni.

Sanjay Joshi, CIO of Parle Products, nyatakake optimisme babagan kemitraan kasebut, nyatakake, "Kanthi IBM Consulting, kita siap kanggo mbukak dalan pertumbuhan sing luwih anyar lan tetep ing ngarep evolusi industri." Kolaborasi karo IBM wis mbantu Parle nyelarasake akeh fungsi, kalebu transformasi pengadaan, evolusi rantai pasokan, lan transformasi SDM.

Kamal Singhani, Country Managing Partner of IBM Consulting in India and South Asia, negesake pentinge nggunakake teknologi awan lan AI ing lanskap bisnis sing kompetitif saiki. Dheweke negesake manawa teknologi transformatif iki penting kanggo nyukupi panjaluk pelanggan lan ningkatake operasi bisnis sakabèhé.

Kanthi nggunakake kemampuan awan lan AI IBM, Parle Products wis bisa nyurung transformasi digital lan entuk keunggulan operasional. Kanthi kemitraan iki, Parle ngarahake supaya bisa ningkatake kehadiran pasar lan nggawe kesempatan anyar kanggo tuwuh.

sumber:

– IBM

- Produk Parle

Definisi:

– Cloud: Cloud computing nuduhake pangiriman layanan komputasi, kalebu panyimpenan, server, database, piranti lunak, lan analytics liwat internet.

- Kecerdasan Buatan (AI): AI minangka cabang ilmu komputer sing tujuane ngembangake mesin sing bisa nindakake tugas sing biasane mbutuhake intelijen manungsa, kayata pangenalan wicara, pengambilan keputusan, lan pemecahan masalah.

Cathetan: Artikel iki ditulis adhedhasar informasi saka artikel sumber lan informasi tambahan sing diwenehake dening asisten. Ora ana URL langsung sing dilebokake, lan kuotasi saka artikel asli diparaphrase.