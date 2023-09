Panagora Asset Management Ngurangi Stake ing Digital Realty Trust

Panagora Asset Management Inc. wis adol 39.3% sahame ing Digital Realty Trust, Inc. sajrone kuartal pisanan. Perusahaan manajemen aset kasebut nglaporake ing Formulir 13F sing anyar karo Komisi Sekuritas lan Bursa (SEC) sing saiki duwe 9,912 saham saham perusahaan, regane $974,000. Pengurangan kepemilikan iki mung salah siji saka sawetara owah-owahan sing digawe dening dana pager ing posisi ing kepercayaan investasi real estate. Principal Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Geode Capital Management LLC, FMR LLC, lan Norges Bank bubar nggawe pangaturan menyang kepemilikan ing Digital Realty Trust.

Digital Realty Trust, Inc. duweni minggu sing positif, kanthi saham mundhak 1.4% lan dibukak ing $131.80 ing dina Jumuah. Perusahaan kasebut duwe kapitalisasi pasar $39.90 milyar, rasio rega-kanggo-penghasilan 102.17, lan beta 0.54. Rata-rata obah prasaja 50 dina lan 200 dina kanggo saham yaiku $121.81 lan $107.33. Nilai paling murah lan dhuwur saka saham 1 taun yaiku $85.76 lan $133.39. Digital Realty Trust nduweni rasio saiki lan rasio cepet 0.58, uga rasio utang-kanggo-ekuitas 1.02.

Kajaba iku, Digital Realty Trust ngumumake dividen triwulanan sing bakal dibayar ing dina Jumuah, 29 September. Investor saka rekaman ana, 15 September bakal nampa deviden $1.22 saben saham. Tanggal pambayaran dividen ing saham 14, tanggal pambayaran dividen sabanjure 378.30 September. Hasil saka dividen ing 3.70 % yaiku XNUMX % deviden saben bagen pungkasan lan pengasil deviden tahunan XNUMX %.

Transaksi wong njero uga wis ditindakake ing Digital Realty Trust. Ing wulan Juli, wong njero Cindy Fiedelman ngedol 2,770 saham perusahaan kanthi regane $346,250. Ing wulan Juni, CAO Peter C. Olson ngedol 700 saham saham kanggo $73,969. Insiders duwe 0.39% saham perusahaan.

Analis ekuitas sing beda-beda bubar menehi rating ing Digital Realty Trust. BNP Paribas nganyarke saham kasebut dadi rating "outperform", nalika StockNews.com menehi label minangka rating "sell". Royal Bank of Canada nambah rega target dadi $ 140.00, lan Citigroup ngangkat target rega dadi $ 136.00 kanthi rating "tuku".

Digital Realty Trust minangka pusat data global, colocation, lan perusahaan solusi interkoneksi. Platform kasebut, PlatformDIGITAL, duwe tujuan kanggo nggabungake perusahaan lan data kanthi nyedhiyakake fasilitas pusat data sing aman lan metodologi solusi Pervasive Datacenter Architecture (PDx). Perusahaan kasebut nduweni rating konsensus "Tahan" lan target rega konsensus $ 120.93.

Sumber: Manajemen Aset Panagora Ngurangi Stake ing Digital Realty Trust, Digital Realty Trust Ngumumake Dividen, Transaksi Insider ing Digital Realty Trust, Owah-owahan Rating Analis, Analisis Saham Digital Realty Trust, lan Profil Perusahaan Digital Realty Trust (MarketBeat)