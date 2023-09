Game Indie Climbing "Mung Up" Dumadakan Dibusak saka Toko Uap

By

Game pendakian indie sing populer, "Mung Up," sing entuk akeh pengikut ing Twitch, wis dibusak kanthi cepet saka toko game PC Stream. Pangembang game kasebut, sing dikenal minangka Indiesolodev, nyebutake stres pirang-pirang wulan minangka alasan kanggo ngilangi.

Ing cathetan tembelan Uap sing dipasang ing game sing saiki wis dibusak, Indiesolodev nerangake yen "Mung Up" minangka usaha pertama ing pangembangan game, digawe kanggo tujuan kreatif lan kanggo nyoba katrampilan. Nanging, game kasebut nyebabake stres sajrone pirang-pirang wulan. Dheweke nyatakake kepinginan kanggo nyelehake game kasebut lan fokus ing kesejahteraane dhewe.

Minangka mahasiswa desain game, Indiesolodev nyatakake yen dheweke ora pengin tanggung jawab kanggo ndhukung "Mung Up" lan mung arep ngaso lan nerusake pendhidhikan. Dheweke uga nyatakake rencana kanggo ngembangake game sabanjure, sing bakal duwe genre, setting, lan fokus ing sinematografi.

Sanajan dadi pangembang solo kanggo "Only Up," Indiesolodev ngrancang nggarap tim kanggo game sabanjure, kanthi judhul "Kith." Ngilangi "Mung Up" saka toko Uap tandha pungkasan kasedhiyan game kanggo pemain.

"Mung Up" nampa review positif ing Steam wiwit diluncurake ing Mei 2023, kanthi 71% pamawas menehi tandha minangka pengalaman positif. Game kasebut ngetutake crita babagan bocah enom sing jenenge Jackie, sing kudu munggah menyang ndhuwur jagad game kanggo uwal saka kemiskinan lan sinau babagan awake dhewe.

Nalika game kasebut narik kawigaten para penggemar crypto kanthi referensi menyang Goblintown NFTs, ana uga keluhan babagan panggunaan seni NFT. Spekulasi muncul yen mbusak game kasebut bisa uga ana gandhengane karo panggunaan materi sing duwe hak cipta, kalebu musik saka acara anime lan game video sing wis ana.

Sakabèhé, kanthi cepet mbusak "Mung Up" saka toko Uap wis nggawe para penggemar kuciwa, nanging keputusan Indiesolodev kanggo prioritize kesejahteraan lan fokus ing pangembangan game ing mangsa ngarep bisa dingerteni.

