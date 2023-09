Pengganti Nintendo Switch Dikabarake Dicethakake Ing Konco Lawang Tertutup ing Gamescom 2023

Miturut laporan saka Eurogamer, penerus konsol Nintendo Switch dipamerake ing lawang sing ditutup ing Gamescom 2023. Sanajan Eurogamer ora duwe kesempatan kanggo nyoba dhewe, dipercaya sawetara pangembang mitra diwenehake. sak klebatan saka console ing sawetara wangun.

Salah sawijining sorotan saka demonstrasi kasebut yaiku versi "suped up" The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sing dirancang khusus kanggo nampilake kemampuan kinerja Switch 2 sing dikabarake. Nanging, ora ana informasi luwih lengkap babagan demo teknologi sing diduga iki. dibeberke ing wektu iki.

Pendekatan iki nggunakake versi game sing wis ditingkatake kanggo nuduhake kinerja sing luwih apik, kaya strategi Sony Interactive Entertainment nganti diluncurake PlayStation 5, ing ngendi dheweke nampilake wektu loading luwih cepet ing Marvel's Spider-Man ing PlayStation 4.

Senadyan desas-desus babagan penerus Nintendo Switch, perusahaan kasebut durung resmi ngonfirmasi eksistensi utawa fitur potensial sing bisa dienalake, kayata kinerja sing luwih apik, resolusi 4K, utawa kompatibilitas mundur. Laporan industri nuduhake manawa Nintendo lagi siyap kanggo mbukak umum sing luwih gedhe ing taun 2024, nanging saiki isih spekulatif.

Sanajan rembugan babagan Nintendo Switch asring ana ing konsol nganti pungkasan siklus urip sing khas, Nintendo terus ngalami sukses sing signifikan karo Switch. Miturut presiden Nintendo of America Doug Bowser, sukses iki asale saka desain hibrida unik konsol lan barisan game populer sing kuat.

Amarga sukses Nintendo Switch lan judhul sing bakal teka ing pangembangan, kayata Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. .

Nanging, nalika judhul kasebut dirilis, masa depan konsol dadi ora mesthi. Nalika miturut omongane uwong patemon konco-tutup ing Gamescom 2023 tabet sing Nintendo ngrancang kanggo owah-owahan ing mangsa cedhak, pitakonan tetep bab apa console Nintendo sabanjuré bakal entail lan apa iku bakal katon ing 2024. Minangka wektu terus, informasi luwih samesthine bakal muncul, nyediakake Gambar bening saka plans Nintendo kanggo mangsa.

