Game PlayStation Plus September Dicethakaké: NieR Replicant, Star Ocean, lan Liyane

By

Lineup game gratis PlayStation Plus kanggo September wis dicethakaké, lan kalebu sawetara judhul sing diantisipasi banget. Informasi kasebut asale saka Dealabs sumber sing dipercaya, sing dikenal kanthi bocor dhaptar game sadurunge. Game kasebut samesthine bakal kasedhiya wiwit 19 September, nanging konfirmasi resmi isih ditundha.

Salah siji saka judhul standout ing antrian punika NieR Replicant ver.1.22474487139…, kang wis ngalembana minangka “pilihan aman kanggo pembuangan” ing Eurogamer kang review. Game kasebut nduweni macem-macem endings sing mbutuhake pemain muter maneh bagean, sanajan sawetara bisa nemokake iki bola-bali. Nanging, iki wis ditampa kanthi apik dening pemain lan kritikus.

Game liyane sing penting yaiku Unpacking, sing wis entuk akeh pujian wiwit dirilis. Dheweke menangake Game of the Year ing penghargaan Indie Live Expo lan nampa BAFTA kanggo Best Narrative ing taun 2022. Mantan editor-in-chief Eurogamer Martin nggambarake Unpacking minangka "bab sing ora bisa ditolak" lan muji crita sing unik lan manungsa.

Saliyane NieR Replicant and Unpacking, lineup September uga kalebu Star Ocean The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization VI, lan Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Judhul iki nawakake macem-macem genre lan pengalaman gamelan kanggo para pemain seneng. .

Nanging, kudu dicathet yen rilis kasebut sawise Sony ngumumake kenaikan rega global kanggo langganan PlayStation Plus. Pelanggan ing Inggris saiki kudu mbayar £ 59.99 kanggo 12 wulan PlayStation Plus Essential, kanthi kenaikan rega kanggo langganan Ekstra lan Ekstra Premium uga.

Sakabèhé, jajaran game PlayStation Plus September nawakake campuran judhul sing diantisipasi lan pengalaman sing diakoni sacara kritis. Apa sampeyan penggemar aksi RPG, game sing didhukung narasi, utawa simulasi strategi, ana sing bisa disenengi kabeh wong.

sumber:

Dealabs - sumber dipercaya kanggo dhaptar game sing bocor

Eurogamer - review lan panemu babagan NieR Replicant lan Unpacking

Anugrah Indie Live Expo - pangenalan kanggo Unpacking

BAFTA - penghargaan kanggo Best Narasi kanggo Unpacking