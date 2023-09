Wengi Ing Gapura Neraka: Survival Horror FPS Saiki Kasedhiya ing Konsol

By

Pemain game konsol saiki bisa nemu sensai nggegirisi Night At the Gates of Hell, sing dikembangake dening Puppet Combo lan Black Eyed Priest. Sadurunge dirilis ing PC, game kasebut saiki kasedhiya ing PlayStation 4, PlayStation 5, lan Nintendo Switch.

Diilhami dening film zombie Italia dening Lucio Fulci lan Bruno Mattei, uga jaman PS1 lan suasana disko neon, Night At the Gates of Hell minangka FPS Horror Survival sing nyemplungake pemain ing jagad pasca apokaliptik.

Protagonis, David, minangka wong sing sepi sing bubar kelangan bojone lan manggon ing apartemen pinggir pantai. Dumadakan, wabah zombie nyerbu kuthane, meksa David ninggalake urip normal lan njupuk senjata nglawan gerombolan undead.

Kanggo urip lan pungkasane nemokake bebener ing mburi kiamat, para pemain kudu ngrampungake teka-teki, golek sumber daya, lan nggunakake macem-macem gaman kanggo ngilangi zombie kanthi strategis. Kaya karya Fulci, siji-sijine cara kanggo nyelehake monster kasebut yaiku kanthi nembak sing tepat ing sirah.

Game kasebut nawakake pengalaman sing suspense lan kuat nalika para pemain ngliwati kutha sing rusak, nemoni slamet liyane ing dalan. Kerjasama lan kerja tim penting kanggo ngatasi tantangan lan nggawe uwal sing wani.

Yen sampeyan tukang game PC, Night At the Gates of Hell isih kasedhiya ing Steam kanggo nyenengake game sampeyan.

Sumber: Kombo Wayang, Pandita Mripat Ireng

Definisi:

- Survival Horror FPS: Genre video game sing nggabungake unsur medeni slamet lan penembake wong pisanan, ing ngendi pemain kudu ngliwati lingkungan sing mbebayani lan mbebayani nalika nglawan mungsuh.

- Lucio Fulci: Sutradara film Italia sing misuwur amarga karyane ing genre medeni, utamane film zombie.

- Bruno Mattei: Sutradara film Italia sing misuwur amarga kontribusi ing bioskop eksploitasi Italia, kalebu film zombie.