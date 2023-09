Mortal Kombat 1 Diluncurake Minggu Iki: Apa Sampeyan Bisa Gunakake Trik Selandia Anyar?

By

Mortal Kombat 1, reboot alus sing paling diantisipasi saka franchise gelut sing apik, disetel kanggo diluncurake ing September 14th liwat Edisi Premium. Nanging, ana trick sing pemain bisa digunakake kanggo duweni potensi muter game sadurungé, dikenal minangka trik New Zealand.

Wis pirang-pirang taun, trik Selandia Baru wis dadi solusi populer sing ngidini pemain ngakses game sadurunge tanggal rilis resmi. Trik iki njupuk kauntungan saka beda zona wektu antarane Selandia Anyar lan wilayah liyane. Amarga beda iki, game kadhangkala diluncurake ing Selandia Anyar meh sedina luwih awal tinimbang ing Amerika Utara.

Kanggo nggunakake trik New Zealand, pemain kudu ngganti setelan wektu ing platform game kanggo cocog zona wektu New Zealand. Kanthi tricking console menyang mikir iku dumunung ing New Zealand, pemain bisa mbukak kunci game sadurungé, malah yen lagi fisik dumunung ing bagéan donya. Trik iki bisa digunakake kanggo platform Xbox lan Steam.

Nanging, trik Selandia Baru ora bakal bisa digunakake kanggo Rilis Akses Awal Mortal Kombat 1. Game kasebut disetel kanggo diluncurake bebarengan ing saindenging jagad, saengga ora bisa diputer sadurunge nggunakake metode iki. Yen sampeyan pengin ngerti wektu rilis tartamtu ing wilayah sampeyan, priksa sumber resmi kanggo informasi kasebut.

Nanging, kanggo versi dhasar game, sing diluncurake ing tengah wengi tanggal 19 September, trik Selandia Baru bisa ditrapake. Iki tegese Mortal Kombat 1 bakal mbukak kunci ing Selandia Anyar luwih awal tinimbang ing wilayah liyane.

Penting kanggo dicathet yen pamilik PlayStation bisa nemoni sawetara komplikasi nalika nggunakake trik Selandia Baru. Wiwit akun PlayStation ditemtokake wilayah, pemain kudu nggawe akun Selandia Anyar lan tuku game kasebut saka toko wilayah kasebut kanggo muter sadurunge.

Mortal Kombat 1 bakal kasedhiya ing PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, lan PC liwat Steam lan Epic Games Store. Yen sampeyan nggoleki pandhuan lan informasi liyane babagan game kasebut, priksa MK1 Game Hub.

