Nintendo Ngalih 2: Spek Dikabarake lan Tanggal Rilis Kemungkinan

Laporan anyar saka bocor game video sing dikenal NateTheHate wis nyedhiyakake rincian liyane babagan Nintendo Switch 2 sing dikabarake. Miturut Nate, sistem anyar kasebut diduga dipamerake menyang pangembang ing mburi lawang tertutup ing Gamescom 2023 ing Cologne, Jerman.

Salah sawijining informasi penting sing dituduhake dening Nate yaiku demo The Legend of Zelda: Breath of the Wild mlaku ing sistem anyar kanthi resolusi 4K lan 60 frame per detik, kanthi wektu muat sing luwih cendhek dibandhingake Nintendo Switch asli. . Iki nuduhake manawa Switch 2 bisa uga duwe kemampuan kinerja sing luwih apik, utamane nalika dipasang.

Uga wis kasebut yen sistem anyar bisa nggabungake teknologi DLSS (Deep Learning Super Sampling), khususe DLSS 3.5. Nanging, penting kanggo dicathet yen implementasi DLSS ing Switch 2 bisa uga ora kalebu kabeh fitur sing ditemokake ing versi PC.

Demo liyane sing ditampilake ing Gamescom dilaporake The Matrix, sing katon padha karo konsol generasi sabanjure babagan kualitas visual, kalebu kapabilitas sinar sinar sing ditingkatake. Nanging, spekulasi manawa demo iki bisa uga ora mlaku ing hardware asli, nanging ing PC utawa kit dev kanthi spesifikasi sing padha.

Nalika diskusi ing Gamescom nuduhake tanggal rilis potensial ing Maret 2024, NateTheHate nyatakake kahanan sing durung mesthi babagan apa tanggal kasebut nuduhake resmi utawa diluncurake Nintendo Switch 2.

Minangka kompatibilitas mundur, durung ana informasi definitif babagan apa sistem anyar bakal kompatibel karo game sing dirilis kanggo Nintendo Switch asli.

Nalika rincian kasebut menehi gambaran sing nyenengake menyang Nintendo Switch 2 sing dikabarake, penting kanggo nyedhaki informasi kasebut kanthi ati-ati amarga isih adhedhasar bocor sing durung diverifikasi. Mung wektu sing bakal ngerti yen desas-desus kasebut kabukten akurat, lan para penggemar ngenteni pengumuman resmi saka Nintendo dhewe.

