Sheldon Menery, Pencipta Piandel: Format Panglima Gathering, Tilar donya

By

Sheldon Menery, pangripta Panglima, gaya dolanan sing paling populer kanggo game kertu dagang Magic: The Gathering, tiwas sawise perang pitung taun karo kanker. Garwane Menery, Gretchyn Melde, ngumumake tiwas kanthi tentrem ing Facebook, sing diterusake kanthi ucapan takziah saka komunitas game tabletop.

Panglima minangka format Multiplayer Piandel sing ngidini telu utawa luwih pemain bisa melu karo dek 100-kertu unik lan karakter pimpinan tunggal. Originally dirancang minangka game loro-pamuter, Panglima nawakake gaya game liyane kasual lan nyengkuyung ekspresi kreatif. Menery dhewe duwe dek teken sing diarani "Sampeyan Nindakake Iki Kanggo Dhewe," sing nggunakake kertu mungsuh minangka senjata kanggo nglawan dheweke.

Format Komandan tuwuh saka format Elder Dragon Highlander (EDH), sing ditemoni Menery nalika ana ing militer. Minangka hakim peringkat dhuwur ing Magic Pro Tour, Menery nduwe peran penting kanggo nyaring lan ngembangake varian EDH, pungkasane nggawe badan pamrentah format kasebut, sing dikenal minangka Komite Aturan Panglima. Organisasi sukarelawan iki, kanthi kemitraan karo Wizards of the Coast, penerbit Magic: The Gathering, menehi pandhuan babagan pangaturan aturan, kertu sing dilarang, lan kertu anyar kanggo format Panglima.

Menery ndeleng Panglima minangka istirahat saka Piandel kompetitif lan nandheske kemampuane bisa dienggo bareng lan dinikmati karo kanca-kanca. Kontribusi kanggo Magic ngluwihi format Panglima. Dheweke dadi instrumental kanggo mbentuk program hakim lan dadi hakim Magic kompetitif level 5. Menery uga dadi panulis lan panyipta konten sing produktif, nuduhake keahliane liwat artikel, video, lan podcast.

Wizards of the Coast nyatakake rasa sedhih banget amarga kelangan Sheldon Menery lan ngakoni kontribusi sing penting kanggo komunitas Piandel. Dheweke muji Menery minangka trailblazer, influencer, lan anggota komunitas Magic: The Gathering. Dheweke ninggalake warisan sing langgeng liwat karyane ing format Panglima lan dedikasi kanggo nggawe game kasebut minangka pengalaman sing nyenengake lan nyenengake kanggo para pemain saka kabeh latar mburi.

Dampak Sheldon Menery ing komunitas Piandel ora bisa diremehake. Dheweke bakal dikenang amarga kebecikan, loman, lan semangat kanggo dolanan. Kekalahan kasebut dirasakake banget dening wong-wong sing ngerti dheweke, lan warisane bakal urip liwat pemain sing ora kaetung.

Sumber: Facebook, Polygon