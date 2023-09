Masyarakat Humane kanggo Tacoma & Pierce County Ngapikake Aksesibilitas Situs Web kanthi Teknologi Recite Me Assistive

By

The Humane Society for Tacoma & Pierce County wis njupuk langkah menyang inklusivitas kanthi nawakake pengalaman online sing inklusif liwat teknologi assist Recite Me. Gerakan iki nduweni tujuan kanggo mbusak alangan lan nyedhiyakake akses menyang konten lan layanan online kanggo kabeh pengunjung situs web.

Selaras karo strategi keragaman lan inklusi papan perlindungan, alat aksesibilitas lan dhukungan basa anyar ngidini pengunjung ngatur pengalaman digital. Iki utamané migunani kanggo wong sing ora duwe kabisan, kangelan sinau, cacat visual, lan wong sing basa pisanan ora Inggris. Piranti kasebut ngrampungake kabutuhan luwih saka 25% populasi sing bisa nemoni alangan nalika navigasi situs web papan perlindungan.

Bar alat bantu Recite Me, sing ditampilake ing situs web Humane Society for Tacoma & Pierce County, nawakake macem-macem fitur. Iki kalebu fungsi maca layar, macem-macem alat bantu maca, opsi gaya sing bisa disesuaikan, lan fitur terjemahan langsung sing dikarepake. Kanthi dhukungan kanggo luwih saka 100 basa, kalebu 65 opsi text-to-speech, toolbar njamin kabeh pengunjung bisa ngakses informasi lan layanan papan perlindungan tanpa repot.

Leslie Dalzell, CEO saka Humane Society kanggo Tacoma & Pierce County, nandheske pentinge nggawe lingkungan inklusif ngendi anggota masyarakat aran sambutan lan klebu. Tambahan saka toolbar ngluwihi jangkauan layanan dhukungan lan mbantu supaya luwih akeh kewan lan kulawarga.

Ing jagad digital saiki, alangan akses bisa ngrusak individu sing ora duwe alat sing dibutuhake kanggo navigasi konten online kanthi efektif. Ross Linnett, Pendhiri lan CEO saka Recite Me, negesake pentinge nyedhiyakake pengalaman online sing inklusif sing cocog karo kabutuhan kabeh individu. Kanthi luwih akeh organisasi sing nggunakake alat aksesibilitas, dadi luwih gampang kanggo sing ngadhepi alangan online ngakses informasi lan layanan kanthi lancar.

Kanggo njelajah alat dhukungan aksesibilitas papan perlindungan, bukak situs web Humane Society for Tacoma & Pierce County lan klik pilihan "Alat Aksesibilitas" ing sisih tengen ndhuwur kaca.

Sumber: The Humane Society for Tacoma & Pierce County