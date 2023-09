Smartphone Huawei Mate 60 Pro Nuduhake Kapabilitas Teknologi Domestik China

Huawei Technologies Co wis njupuk langkah penting kanggo nuduhake kemajuan China ngembangake kemampuan teknologi domestik kanthi model smartphone paling anyar, Mate 60 Pro. Smartphone iki nduweni proporsi dhuwur saka komponen buatan China, saliyane prosesor Kirin sing dirancang lan diprodhuksi dening China.

Analisis teardown sing ditindakake dening TechInsights kanggo Bloomberg nuduhake manawa Huawei entuk sawetara komponen saka perusahaan China. Mate 60 Pro kalebu modul ngarep frekuensi radio saka Beijing OnMicro Electronics Co., modem komunikasi satelit saka Hwa Create Co., lan transceiver RF saka Guangzhou Runxin Information Technology Co. Memori SK Hynix Inc. komponen asing sing diidentifikasi nganti saiki.

Ketergantungan ing pemasok domestik kanggo komponen teknologi minangka prestasi sing nyengsemake kanggo Huawei, amarga tantangan sing diadhepi sawise dipotong saka pasar kanggo chip canggih lan nggawe chip dening sanksi AS ing 2020. Perusahaan kasebut sadurunge ngandelake pemasok Amerika kanggo chip komunikasi penting. lan kudu golek cara alternatif kanggo ngasilake prosesor lan chip nirkabel.

Sanajan ana kasusahan kasebut, Huawei bisa nggawe smartphone kanthi komponen sing umume digawe saka China, nuduhake kemampuan kanggo navigasi embargo teknologi. Kacepetan nirkabel Mate 60 Pro padha karo piranti 5G, lan piranti kasebut ora nuduhake saluran baterei sing ora biasa.

Nanging, isih ana pitakonan babagan volume produksi lan biaya komponen kasebut. Huawei kudu saingan karo pemain sing wis mapan kaya Apple lan Samsung, sing smartphone nggunakake chip sing paling sethithik rong generasi luwih dhisik tinimbang penawaran paling anyar saka Huawei. Nanging, rilis Mate 60 Pro tanpa spesifikasi rinci wis dirayakake dening media negara minangka bukti yen upaya AS kanggo mbatesi akses China menyang teknologi maju wis gagal.

Sukses Mate 60 Pro bisa duwe implikasi sing signifikan kanggo Huawei lan pasar smartphone Cina. Analis ngira yen Huawei adol 5 yuta unit, bisa nyebabake 38% penjualan iPhone ing China. Nanging, kendala pasokan lan asil produksi sing sithik nyebabake kahanan sing durung mesthi babagan kemampuan Huawei kanggo nyukupi permintaan.

Nalika Huawei terus maju kanthi kemampuan teknologi domestik, isih kudu dideleng kepiye AS bakal nanggapi. Perwakilan Michael McCaul wis menehi tandha manawa pemasok Huawei, kayata Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), bisa uga nglanggar sanksi AS. Asil saka pangembangan kasebut bisa duwe implikasi sing akeh banget kanggo Huawei lan industri teknologi global.

