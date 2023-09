"Jean-Claude Van Damme debut minangka Johnny Cage ing Mortal Kombat 1"

By

Mortal Kombat 1 disetel kanggo nampilake para selebriti sing nyenengake, kalebu JK Simmons, John Cena, lan Megan Fox. Nanging, salah sawijining tambahan sing paling misuwur ing game kasebut yaiku bintang aksi 80s Jean-Claude Van Damme, sing dadi cameo minangka Johnny Cage. Co-creator seri Ed Boon wis nuduhake kemiripan ing game Van Damme online, nuduhake tampilan karakter.

Ing pamindhahan marketing sing menarik, Boon bubar muncul ing acara YouTube "Hot Ones" sing dianakake dening First We Feast. Sajrone penampilan 14 menit, Boon ngrembug Mortal Kombat 1 lan sejarah seri kasebut nalika nyicipi macem-macem saos panas nganggo swiwi pitik. Video kasebut uga nampilake sawetara cuplikan urutane critane game, kalebu sekilas babagan karakter Van Damme ing tandha 5:52. Ing klip kasebut, Van Damme ngompa udhara, muter manuk kasebut, lan mirip banget karo dheweke sing isih enom.

Boon uga nuduhake crita sing nyenengake babagan keterlibatan Van Damme ing Mortal Kombat 1 ndadekke seri lengkap. Dheweke ngandhakake yen game kasebut asale saka upaya gagal NetherRealm Studios kanggo nggawe game sing dipusatake ing sekitar Jean-Claude Van Damme udakara 30 taun kepungkur. Sanajan perlawanan awal saka Van Damme, tim kasebut pungkasane bisa ngamanake partisipasi, nggawe momen sing nyenengake kanggo tim pangembangan.

Van Damme minangka Johnny Cage bakal dadi bagean saka Mortal Kombat 1's dina peluncuran Kombat Pack DLC, dirilis ing September 19th kanggo PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, lan PC.

– Pisanan We Riyaya's Hot Ones ing YouTube